Estrella de Levante presenta su esperada Cerveza de Navidad
Una edición especial en barril cuya recaudación se destinará al Banco de Alimentos del Segura
Estrella de Levante vuelve a celebrar la Navidad con una de sus tradiciones más esperadas: la presentación de su Cerveza de Navidad 2025, una edición especial elaborada por los maestros cerveceros de la fábrica de Espinardo, que este año solo podrá disfrutarse en barril y exclusivamente en los mercadillos navideños de Murcia y Cartagena.
Como es habitual, la recaudación obtenida —2 euros por caña— se destinará íntegramente al Banco de Alimentos del Segura, reforzando el compromiso solidario de la marca con las familias de la Región de Murcia. La nueva Cerveza de Navidad de Estrella de Levante 2025 es una Brown Ale 100% Malta, elaborada en una tirada limitada y pensada como una propuesta exclusiva para esta temporada.
Se caracteriza por ser una cerveza compleja, con volumen y un color oscuro, que destaca por su pureza en boca y su equilibrio aromático. Presenta notas dulces, recuerdos a frutos secos, miel, chocolate y biscuit, con un perfil sedoso y exquisito. Su cuerpo profundo y su marcada sensación tostada la convierten en una cerveza ideal para acompañar dulces navideños, comidas intensas o platos tradicionales de estas fechas.
La edición especial únicamente podrá encontrarse en barril en tres ubicaciones: Mercadillo de Navidad de La Glorieta (Murcia), Mercadillo de La Redonda (Murcia) y el Mercadillo del Puerto de Cartagena. Cada caña tendrá un precio solidario de 2 euros, destinados íntegramente al Banco de Alimentos del Segura para apoyar la campaña navideña dirigida a familias en situación de vulnerabilidad.
