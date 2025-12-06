Sabic colaborará esta Navidad con la Fundación Infantil Ronald McDonald

Las cestas navideñas para empleados que tradicionalmente Sabic entrega en estas fechas, este año, además de servir como obsequio de agradecimiento a empleados, serán un acto de solidaridad para otros.

Con la compra de las Cestas Navideñas Solidarias, Sabic colabora así a que en la Fundación Infantil Ronald McDonald puedan seguir alojando a familias con hijos/as gravemente enfermos que tienen que desplazarse lejos de su residencia habitual para recibir tratamiento médico de larga duración en una época tan complicada como la Navidad, donde se hace especialmente duro estar fuera de casa.

Este detalle navideño cobra aún más valor cuando se colabora o existe detrás una causa de este tipo. De este modo, Sabic quiere poner en valor que siempre existe una oportunidad para poder tener un pequeño gesto solidario.

La cesta solidaria ha sido diseñada por Grupo Navarra expresamente para la Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca fuera de su catálogo habitual, con una gran variedad de productos.

La Sala Familiar forma parte de uno de los siete programas que desarrolla la Fundación Infantil Ronald McDonald en España, con el objetivo de crear, buscar y apoyar iniciativas que mejoren de forma directa el bienestar de los niños enfermos y sus familias. Situada en el Hospital Clínico Universitario de la Virgen de la Arrixaca de Murcia, se integra en el servicio de Pediatría del Hospital, ocupa 160 metros cuadrados y destaca por su diseño alegre y funcional. Dispone de cocina y comedor, sala de descanso, zona de estar con televisión, duchas, taquillas y un área de actividades y juego para los hermanos de los niños ingresados.

«La Navidad es más que una celebración. Es un momento de reflexión y de pensar en los demás y en cómo podemos contribuir, en la medida posible, a ayudar a la sociedad. Los niños ingresados en hospitales y sus familias lo pueden pasar muy mal, especialmente en estas fechas. Por eso, esta iniciativa nos ha parecido necesaria y muy adecuada. Estamos encantados de unir el agradecimiento a los empleados con una acción tan admirable», afirma Mahue Sánchez, directora del Complejo Industrial. n