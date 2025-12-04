Radiografía de la vivienda en la Región de Murcia: 15 claves sobre 2025

En España, acceder a un hogar se ha convertido en el principal motivo de preocupación ciudadana: casi un tercio de la población lo señala como su gran problema según el último barómetro del CIS. Los precios del alquiler y la compra encadenan años de subidas y la vivienda se ha plantado en el centro del debate político y social.

La Región de Murcia parecía vivir esta crisis con un cierto retraso respecto a las grandes capitales; sin embargo, uno de los 15 datos que radiografían la vivienda en 2025 es que la preocupación por conseguir un techo ya es la quinta inquietud más mencionada por los murcianos según el Barómetro de Verano del CEMOP.

No es una sensación: los datos que ha dejado este año explican perfectamente por qué el malestar ha crecido y qué ha pasado para que la vivienda pase a ser un factor de desigualdad de primer orden.

Este es el retrato, dato a dato, de cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en la Región de Murcia este 2025.

2025 comienza con una subida interanual del 8,2%

El pasado año 2024 ya dejaba claro que alquilar en la Región de Murcia era cada vez más difícil. Según el informe de idealista publicado en enero de 2025, los precios crecieron un 8,2% en 2024, hasta alcanzar los 8,2 euros el metro cuadrado al mes de media. La ciudad de Murcia cerró el ejercicio con una subida interanual del 7,2%, aunque la mayor sacudida del mercado se vivió en San Pedro del Pinatar, donde el incremento llegó al 26,9%, seguida por Mazarrón (19,8%) y Los Alcázares (15%).

Dentro del mapa regional, la brecha fue evidente: La Manga del Mar Menor volvió a ser el mercado más exclusivo, con 10,1€ el metro cuadrado, mientras que Lorca y Molina de Segura se mantuvieron como las opciones más económicas, rondando los 6,3€ el metro cuadrado. Los analistas advirtieron entonces de la escalada y que el alquiler se estaba convirtiendo en un terreno reservado para quienes cuentan con sueldos altos y una posición laboral segura, dejando atrás a quienes más lo necesitan.

El alquiler se encarece un 23,5% en 5 años

La situación no es ni mucho menos reciente: entre 2020 y 2025, el alquiler en la Región se ha ido convirtiendo en un lujo creciente. Los datos de pisos.com, publicados en febrero de 2025, mostraron que el coste medio de arrendar una vivienda subió un 23,52% en apenas cinco años: un incremento por encima de la media nacional y el cuarto más alto del país. Un piso de 90 metros cuadrados que en 2020 costaba 509 euros, en enero de 2025 ya se situaba en 666 euros. En Murcia capital la escalada fue todavía mayor, con una subida del 33,39% para una vivienda del mismo tamaño, pasando de 643 a 858 euros al mes.

Una generación encallada: 175.000 jóvenes sin casa propia

En 2025 quedaba claro que la vivienda no es solo un problema de precios, sino también de futuro. En marzo, la UGT cifraba en 175.000 los jóvenes de entre 25 y 35 años en la Región que necesitarían una vivienda para poder emanciparse, pero que no pueden permitírselo ni comprando ni alquilando. Apenas el 17% de los menores de 35 años consigue salir del hogar familiar en Murcia, y muchos de los que lo hacen acaban compartiendo piso o alquilando habitaciones, mientras el sindicato calcula que en la Comunidad hay unas 100.000 viviendas vacías, 15.000 solo en la capital.

Los salarios cortos, la subida anual del alquiler (en torno al 10%, frente a un aumento del 3% en los sueldos) y el atasco en las ayudas han terminado de apretar la soga. Cerca de 3.000 jóvenes seguían esperando cobrar el Bono Alquiler, con cantidades acumuladas de entre 5.000 y 6.000 euros, y la propia organización advertía de que la Comunidad tendría que devolver parte del dinero estatal por no haberlo ejecutado a tiempo.

Alquilar exige ya un tercio del sueldo: el esfuerzo más alto desde 2019

Un informe de InfoJobs y Fotocasa publicado en abril de 2025 alertaba de que las familias de la Región tuvieron que destinar el 33% de su salario bruto al pago del alquiler en 2024, tres puntos más que en 2023 y la cifra más alta desde 2019. El precio del metro cuadrado cerró diciembre en 9,35 euros, tras un incremento anual del 16,6%, muy por encima de la evolución de los sueldos.

Los analistas advirtieron de que el precio del alquiler está creciendo más rápido que los ingresos, ahogando la economía de los hogares y dificultando la emancipación de los jóvenes.

Mientras el salario medio murciano apenas avanzó un 3,1%, la vivienda siguió escalando y superó con creces el límite recomendado por los organismos internacionales: no más del 30% del sueldo para pagar un techo. El resultado: más precariedad y más incertidumbre, en una Región donde la vivienda ya se ha convertido en un factor clave de desigualdad.

La ‘revisión del lustro’: 40.000 inquilinos afrontan subidas de hasta el 40%

En 2025 traía también una fecha marcada en rojo para miles de familias murcianas: la renovación de los contratos firmados en 2020, cuando el mercado aún se recuperaba del confinamiento. Según la estimación difundida en mayo de este año, más de 40.000 inquilinos de la Región están viendo cómo sus alquileres se actualizan de golpe a precios de mercado, tras finalizar el periodo de estabilidad que fijaron muchos propietarios durante cinco años. El resultado: una subida potencial de hasta el 40%, en un contexto en el que cada vez hay menos viviendas y más demanda.

Los sindicatos y asociaciones de consumidores alertaron de que este choque tarifario puede suponer una “vía directa a la exclusión y la pobreza”. UGT advierte de que quienes se enfrenten a renovaciones sin control de precios “están atrapados”, sin alternativas asequibles, y Consumur denuncia el “colapso generalizado” del mercado.

El precio medio de un piso de 90 metros cuadrados ha subido 157 euros desde 2020, pero en muchos casos el salto será aún mayor. La falta de vivienda pública, el desvío de pisos a usos turísticos y la ausencia de declaración de zonas tensionadas han terminado de convertir esta revisión masiva en un punto crítico de la crisis del alquiler en la Región.

La vivienda, cada vez más concentrada: 956 grandes tenedores controlan 35.000 inmuebles

En 2025 también se ha hecho visible otro factor que pesa en el acceso a un hogar: la concentración de la propiedad. Según los datos del Catastro a cierre de 2024, 956 grandes tenedores (personas físicas, empresas o entidades) reunían en la Región 35.214 viviendas destinadas a uso residencial.

Se trata de propietarios con más de diez inmuebles en su haber, una cifra que la ley estatal de vivienda elevó a categoría oficial en 2023. Dentro de este grupo, 44 de ellos superan el centenar de viviendas, mientras que la mayoría se mueve entre las 11 y las 25.

Los datos revelan también dónde se acumula más esta multipropiedad: el municipio de Murcia concentra 9.929 viviendas, seguido de Cartagena (5802) y Lorca (1461).

Una vivienda para 50 candidatos

Julio revelaba que el mercado del alquiler ha viviedo en 2025 uno de sus momentos más tensos. Cada vivienda que salía al mercado en la provincia de Murcia recibía hasta 49 solicitudes en los primeros diez días, según el Observatorio del Alquiler. Y esa cifra, advertían los profesionales del sector, se queda corta: con un precio “normal” (entre 700 y 800 euros) las agencias venían recibiendo alrededor de 25 peticiones solo en la primera hora, hasta el punto de retirar el anuncio para no colapsar la gestión de llamadas.

El problema no es puntual: es estructural. La demanda no deja de crecer desde la pandemia y la oferta no llega. Hace apenas cuatro años había unos diez interesados por vivienda; ahora la cifra se ha multiplicado por cinco. A la vez el alquiler medio alcanzó los 777 euros y rozaba ya la barrera psicológica de los 1.000, mientras muchos compradores se ven obligados a vivir de alquiler porque no pueden ahorrar para la entrada de una casa.

Murcia lidera la subida del precio de compra y cae la venta de vivienda

La escalada de precios no solo afectó al alquiler. En el segundo trimestre de 2025, Murcia fue la Comunidad donde más se encareció la compra de vivienda: un 10,2% más que en los tres meses anteriores según el Colegio de Registradores.

El metro cuadrado alcanzó los 1.324 euros, aún lejos de la media nacional, pero con una evolución claramente más rápida. Tras esta subida, la Región dejaba de ser la tercera comunidad más barata y pasaba a ocupar el cuarto lugar.

El resurgir de las hipotecas: diez meses de subidas y capital récord

La recta final de este 2025 también quedará marcada por el regreso del crédito hipotecario. En junio las hipotecas crecieron un 60% interanual en la Región, encadenando diez meses de ascensos y situándose en cifras no vistas desde 2011, cuando el sector aún arrastraba la resaca de la burbuja.

Solo en ese mes se firmaron 1.453 hipotecas sobre vivienda, un 9,2% más que un año antes, y el capital prestado se disparó hasta los casi 150 millones, un 84% más, lo que colocó a Murcia como la tercera comunidad donde más aumentó el dinero concedido para estos préstamos.

Detrás de este nuevo tirón, los tipos de interés. Tras el giro del Banco Central Europeo y la rebaja del euríbor, la mayoría de compradores volvió a lanzarse a las hipotecas a tipo fijo (el 78% en la Región) para asegurarse una cuota estable. En lo que va de año, la banca española ha concedido más de 243.000 créditos, cerca de los niveles del gran ‘boom’ inmobiliario.

Se disparan los deshaucios en la Región hasta un 44%

Entre abril y junio de 2025, la Región registró 204 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 43,6% más respecto al mismo trimestre del año anterior. La gran mayoría afectó a inmuebles usados (184) y a personas físicas (190), una señal clara de que muchas familias empezaron a notar el impacto de las subidas acumuladas de precios y de la presión financiera.

El contexto nacional acompañó ese empeoramiento: las ejecuciones sobre vivienda habitual alcanzaron la cifra más alta en dos años y medio. El INE registraba 2.902 casos en España, tanto por encima del trimestre previo como del segundo trimestre de 2024. Tras un año con los tipos de interés a la baja y un mercado hipotecario en plena aceleración, 2025 ha dejado un mensaje incómodo: no todos pudieron aguantar el ritmo de la subida de la vivienda y los desahucios han vuelto a escalar en las estadísticas.

Golpe a los pisos turísticos: 1.400 anuncios ilegales retirados en la Región

En otoño de 2025 llegaba uno de los movimientos más contundentes del Gobierno para frenar el desvío de vivienda hacia el mercado turístico. El Ministerio de Vivienda notificó a Airbnb, Booking y otras plataformas la obligación de retirar 1.402 pisos turísticos que operaban en la Región sin cumplir los requisitos legales del nuevo Registro estatal.

Desde el 1 de julio, cualquier alojamiento de alquiler temporal debía tener un código oficial. La cruzada del Ministerio consistía en cruzar esos datos con los anuncios online: si no había número de registro válido, el anuncio era eliminado. España presumió de ser el primer país de Europa en implantar este sistema unificado.

La Región destacaba especialmente en dos municipios: San Javier y Cartagena, donde se concentraron buena parte de las solicitudes revocadas. En muchos casos no se trataba de fraude sofisticado, sino de propietarios que iniciaron el trámite, pero no subsanaron errores a tiempo y el código quedaba cancelado.

La Región de Murcia, destino favorito de los británicos para comprar vivienda en España

El tirón internacional del mercado murciano se confirmaba en 2025. Según el Consejo General del Notariado, la Región fue el principal destino en España para los británicos que compran vivienda sin residir aquí, concentrando el 28,7% de todas sus operaciones de compraventa. Por detrás quedaron Andalucía y Baleares, históricamente más potentes en este segmento.

El interés de compradores extranjeros no residentes crecía un 2% a nivel estatal, pero el mapa dejó patrones claros: británicos, alemanes, neerlandeses y belgas dominan este mercado, cada uno con preferencias muy marcadas. Los británicos se volcaron sobre todo en la costa murciana; los neerlandeses también dieron un papel protagonista a la Región (15,2% de sus compras); y entre los compradores residentes los marroquíes eligieron Murcia como primer destino, con un 38,7% de sus operaciones en España.

427 viviendas en venta con inquilinos irregulares

En la recta final de 2025 otro indicador reflejó la cara más compleja del mercado: Murcia se sitúa entre las ciudades españolas con más viviendas con inquilinos irregulares a la venta según los datos de Idealista. En la capital había 427 inmuebles afectados, lo que supone un 6,3% de todos los pisos anunciados: el doble de la media nacional.

El portal alertaba de que muchos propietarios se veían obligados a vender con descuentos de hasta el 50%, debido a la inseguridad jurídica y a la lentitud de los procesos para recuperar las viviendas.

Murcia, un mercado con una de las rentabilidades del alquiler más altas de España

En medio de la escalada de precios y la falta de oferta, el 2025 también dejaba un dato elocuente para entender la tensión en el mercado de la vivienda: la capital murciana registró en abril una rentabilidad bruta del 6,8%, la octava más alta entre las capitales españolas según Pisos.com, confirmando que cada euro invertido en vivienda en Murcia se revaloriza con rapidez si se destina al mercado del arrendamiento.