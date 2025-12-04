Los profesionales demandan mayor colaboración para potenciar la FP dual

La formación profesional (FP) es hoy en día la opción preferida por muchos jóvenes para encaminar su vida laboral. Sin embargo, es importante que los centros colaboren de forma estrecha con las compañías, para que la formación de calidad se traduzca de forma eficaz en habilidades prácticas. De estas cuestiones versó la segunda edición del Foro FP Dual, organizado días atrás por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, ‘activos’ y Prensa Ibérica, grupo editor de dichas publicaciones.

El evento, patrocinado por la Cámara de Comercio de España con la financiación de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus, y la UNIR, reunió a profesionales de la enseñanza, del sector público y de la empresa. La primera intervención corrió a cargo de Beatriz García Quismondo, directora de Políticas Digitales, Talento Digital y Conectividad de la AMETIC, la patronal de la industria digital. Con sus palabras, hizo hincapié en una idea clave: «No hay talento digital sin talento formado y conectado con la realidad empresarial», de ahí la importancia de la colaboración entre instituciones y empresas. «Según la Fundación Dualiza, entre los cursos 2016-2017 y 2021-2022, el número de estudiantes de FP dual creció en más del 124%», afirmó García Quismondo, pero remarcó que, pese a ello, el peso de esta modalidad todavía es «bajísimo» dentro de la formación profesional. Por este motivo, planteó la necesidad de que todos los actores involucrados «remen en la misma dirección».

Contra el desconocimiento

A continuación tuvo lugar la primera mesa, bajo el título de La colaboración con las empresas. La labor de moderación corrió a cargo de Santiago García, secretario general de la CECE. La primera en tomar la palabra fue Ascensión Blázquez, directora de centros de UNIR FP, que puso de manifiesto «el desconocimiento y la resistencia de algunas empresas, como las pymes, por todo el revuelo acerca de la FP dual», principalmente debido a los cambios legales. Sin embargo, contó que, «cuando son asesoradas, esa resistencia desaparece y empiezan a ver la FP dual como una puesta en valor del talento de los jóvenes», por lo que, remarcó, su empresa lleva a cabo su labor desde «la sensibilización y el acompañamiento».

A continuación, tomó la palabra David Navarro, subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. «La nueva ley, que ha salido adelante con bastante consenso, motiva el surgimiento de nuevos desafíos», reflexionó. Para afrontar estos retos, recalcó la necesidad de formar adecuadamente al tutor de la empresa, una labor que recaerá en las cámaras de comercio a través del programa FP Pyme. «Un profesional puede ser muy bueno en su trabajo, pero no tiene por qué ser un buen formador. Las pymes demandan ese apoyo porque son las interesadas en que el miembro de la plantilla que va a acompañar al alumno tenga las habilidades necesarias para enseñarle». Además, la Cámara de Comercio de España formará a tutores externos que apoyarán el trabajo del tutor interno de la pyme y podrán dar servicio a varias empresas simultáneamente.

Seguidamente, David Martín, Chief Academic Officer de FP de UAX FP y Xtart FP, ofreció su visión sobre la actualidad del sector. «El grupo educativo UAX cuenta con dos universidades y nueve centros de FP. La relación con las empresas es un pilar estratégico y el cambio a la FP dual ha supuesto una oportunidad para acercarnos mucho más a la empresa. Nos ven como una compañía de captación de talento, y cuentan con nuestra ayuda para atraerlo», destacó.

Juan Carlos Tejada, director del Departamento de Educación y Formación de la CEOE, puso en valor la calidad de la ley que rige la FP. Sin embargo, apuntó que «debería haberse dedicado más tiempo a la implantación del sistema». «Aún es pronto para hacer un balance, porque es el primer año, pero los informes del Ministerio de Educación dicen que va muy bien. Nosotros no nos lo creemos», esgrimió, pues los centros expresan «las dificultades para encontrar empresas», evidenciando que aún falta recorrer mucho camino.

Prioridad para Europa

La segunda mesa, titulada El ecosistema FP dual en un marco de transformaciones sociales y tecnológicas, tuvo lugar bajo la moderación de María Huertas, directora de proyectos de Fundación EXIT. Abrió el debate Eduardo Gómez Casado, consejero económico de la Representación de la Comisión Europea en España. Aseguró que la FP «es una prioridad para Europa». De hecho, subrayó que «la piedra angular del nuevo mandato de la Comisión Europea es la competitividad y, dentro de ella, van las capacidades», para asegurar a continuación que la FP tiene la importante labor de potenciarlas.

A continuación tomó la palabra Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann, que reflexionó acerca de las consecuencias del nuevo marco legislativo de la FP. «Una de ellas es la creación de una oferta modular, que permite que cada persona pueda ir escalando, aprendiendo y generando experiencia. La otra es la obligatoriedad de la dual, que genera corresponsabilidad entre empresa y centro formativo», detalló, y añadió que esta relación resulta «clave».

Rosana García, directora de Recursos Humanos para Iberia, África y Oriente Medio de OTIS, sostuvo que la FP «es una necesidad urgente para los jóvenes y para la competitividad de las empresas». «En España, OTIS tiene 5.000 empleados y necesitamos una gran cantidad de mano de obra técnica, teniendo en cuenta que está próxima la jubilación de la generación baby boom. Por ello, la colaboración entre instituciones y empresas resulta tan importante. Somos igual de interesados en esa finalidad mutua», expresó.

Reconocimiento y apoyo

Juan Ignacio de la Fuente, director de Área de Formación Profesional de CEU, puso el foco sobre el hecho de que «la FP nunca ha estado tan reconocida y apoyada como ahora». «Estudiar FP no es un demérito, sino una oportunidad. En ese planteamiento se lo trasladamos a las familias y a los alumnos», manifestó, y recordó una ocasión en que padre e hijo se matricularon al mismo tiempo, en cursos diferentes, compartiendo la experiencia de la formación, uno con el objetivo de encontrar su vocación y el otro con el fin de reinventarse.

La última mesa de la jornada se desarrolló bajo el título La FP que viene: un modelo que crece desde las CCAA y contó con la participación de representantes de los gobiernos autonómicos. Guillem Salvans, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, fue el encargado de moderar, y la primera en tomar la palabra fue Marta Armendia, directora general de FP de la Generalitat Valenciana. «Como todos sabéis, este ha sido un año muy complicado para nosotros, pero encaramos la nueva etapa de la FP con mucha ilusión», defendió. También informó de que, a pesar de las dificultades, el curso ha sido «un éxito», identificando como un reto el cambio de estructuras organizativas a raíz de la nueva ley.

Al hablar de la transformación del sistema, Florentino Santos, secretario general de FP de la Junta de Andalucía, reconoció que los profesores están «un poco desconcertados». «Tenemos la obligación de facilitarles lo máximo posible el trabajo. Apostamos por reforzarlo con horas de seguimiento, y generando relación con las empresas para desarrollar proyectos que generen un beneficio mutuo», comentó.

María Eugenia Pérez Fernández, directora general de FP de la Xunta de Galicia, puso el foco en el alumnado: «Debe ser el centro de la formación». «Debe ser de calidad, para responder a las demandas de su vida personal y profesional. Estamos en un momento dulce, dado por la necesidad de las empresas», expuso. Respecto al profesorado, defendió que «el miedo al cambio pesa, y requiere que sigamos ejerciendo el acompañamiento que ya estamos haciendo».

Colaboración triangular

Mario Redondo, subdirector general de Ordenación Académica de la Comunidad de Madrid, mencionó que una de las buenas práctica que se desarrollan en el territorio es «la forma de trabajo colaborativa con las empresas». «En la triangulación entre empresa, centro y Administración, resolvemos los problemas que van surgiendo», afirmó. Y explicó que se ha desarrollado «un programa de especialización para Iberia de mantenimiento de motores de turbinas», ante la necesidad que surgió a la compañía.

Para finalizar el evento, Esther Monterrubio, secretaria general de FP del Ministerio de Educación y Formación Profesional, habló sobre el desarrollo de la nueva ley. «La ley salió adelante con un gran consenso entre los actores involucrados, pero surge una duda: ¿por qué la urgencia de un nuevo marco?», se preguntó, para afirmar que existía «escasez de profesionales cualificados». «Según una encuesta del Banco de España, cuatro de cada diez empresas tiene falta de profesionales», mencionó, recordando que «una gran parte del tejido productivo opera con tensiones de relevo generacional y falta de talento».

Monterrubio puso en valor la ley, que estableció «que la participación y la inversión de las empresas es inversión en futuros trabajadores». La secretaria mencionó que, para llegar al punto presente, hizo falta una inversión de 2.000 millones de euros, a la que se suma el esfuerzo del ministerio, respaldando el proyecto con una cantidad de 6.000 millones en conjunto», apostilló, confirmando la apuesta al unísono de centros, empresas e instituciones por el camino de la FP dual.