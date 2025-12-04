Telefónica reduce el golpe de los ERE por debajo de los 6.000 despidos en pleno choque con los sindicatos

Telefónica sigue ofreciendo pequeñas mejoras en su propuesta de recorte de plantilla, pero que los sindicatos ven como avances insuficientes y demasiado lentos. La dirección de la teleco ha vuelto a recortar ligeramente su plan de ajuste y lo ha reducido por primera vez por debajo de los 6.000 despidos en la última reunión, y también ha mejorado ligeramente las condiciones económicas de indemnización a los afectados de tres las filiales afectadas, según confirman fuentes sindicales.

Telefónica ha propuesto a UGT, CCOO y Sumados-Fetico reducir en un 5% la afectación los recortes de empleo en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A, tres de las siete filiales afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) en negociación. Se trata pues de una reducción de 38 despidos en total entre las tres sociedades, que se sumarían al recorte de otros 52 salidas en Movistar+. Actualmente, la propuesta de Telefónica pasa por ejecutar un total de 5.998 salidas, frente a las 6.088 bajas de la propuesta inicial.

La propuesta de la dirección de reducir en un 5% la afectación supondría que los despidos en Telefónica Global Solutions se situaría en 133 (frente a las 140 iniciales), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 221 salidas (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A bajaría a 359 (378 al comienzo de las negociaciones).

Los sindicatos critican que ese porcentaje de disminución del impacto de los ERE sigue siendo insuficiente para evitar la aplicación de despidos forzosos en las mencionadas sociedades,, en un contexto en el que lo sindicatos abogan por que el proceso se cubra de forma íntegra con salidas voluntarias. "Desde UGT consideramos que esta reducción es totalmente insuficiente y continúa muy alejada de un posible escenario de acuerdo. Además, insistimos en explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo, evitando que el despido sea la única salida planteada", indican fuentes del sindicato.

En el marco de la negociación del ERE en estas tres filiales, la empresa ha propuesto una mejora de los tramos de indemnización a una renta del 68% del salario regulador hasta los 63 años y de un 38% a partir de entonces y hasta que los trabajadores cumplan 65. "Valoramos que la empresa atienda parcialmente nuestra petición de elevar los porcentajes, pero consideramos que los márgenes aún deben mejorar ya que el esquema salarial en las GBUs [estas tres filiales del negocio corporativo] hace que estos porcentajes sean poco atractivos.

Además, la empresa propone mantener el criterio de contar con al menos 15 años de antigüedad en la empresa para acogerse al ERE, si bien los sindicatos han solicitado eliminarlo dado que, a su juicio, "dificulta" la adscripción voluntaria. "Para UGT, la afectación debe limitarse exclusivamente a las prejubilaciones voluntarias. Lo trasladado por la empresa está, hoy por hoy, muy lejos de un acuerdo posible. Asimismo, reivindicamos que las indemnizaciones incorporen cantidades adicionales que fomenten realmente la voluntariedad", ha agregado.

Tensión sindical

Telefónica ha ido haciendo guiños a los sindicatos en las primeras reuniones de la negociación de los ERE. La compañía accedió este martes a una de sus peticiones principales en plena tensión por la intención de la compañía de incluir cientos de despidos forzosos en el recorte de plantilla y no sólo prejubilaciones voluntarias. La dirección del grupo aceptó a ampliar hasta el fin de 2030 la vigencia del actual convenio colectivo de sus grandes filiales españolas (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y a garantizar la estabilidad de la plantilla hasta entonces, según fuentes de los sindicatos.

La teleco alargará así el actual convenio de empresas vinculadas (CEV), que afecta a las tres grandes sociedades en el mercado español, hasta el 31 de diciembre de 2030 y se compromete a no hacer nuevos recortes de plantilla en estas sociedades durante su vigencia sin acuerdo con los sindicatos (no obstante, compañía y sindicatos tenían un acuerdo de que no habría ajustes laborales hasta finales de 2026 y la teleco trata de emprender ya un recorte de más de 6.000 empleos). Los sindicatos exigen ampliar los convenios colectivos de las siete sociedades afectadas por los ERE hasta 2030, para acompasarlos al periodo del nuevo plan estratégico presentado por la nueva cúpula del grupo comandada por Marc Murtra.

Los sindicatos valoran los avances pero los ven insuficientes, un momento en que se está produciendo un choque frontal por el intento de la compañía de incluir despidos forzosos en el ajuste de plantilla. UGT, CCOO y Sumados-Fetico exigen a Telefónica “voluntariedad total” de las salidas de los ERE de las tres grandes filiales españolas (que son sobre las que tocaba negociar este miércoles) y avisan de que no admitirán ni una “salida traumática” como parte del proceso. Telefónica de España, Móviles y Soluciones concentran el grueso del recorte de plantilla propuesto por la dirección (con 5.040 bajas del total de las 6.036 salidas planteadas ahora mismo) en el proceso de despido colectivo que se llevará a cabo en siete filiales del grupo.

En cuanto a las condiciones económicas para el ERE en las empresas del CEV, la teleco ha propuesto unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

Además, la propuesta inicial incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones. A comienzos de esta semana los sindicatos rechazaron la primera propuesta económica de la empresa para el ERE en las tres principales sociedades del grupo.