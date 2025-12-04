CaixaBank pulveriza su máximo histórico en Bolsa y supera los 10 euros por acción

CaixaBank ha hecho historia. Al cierre de la jornada bursátil de este jueves, el banco catalán ha superado por primera vez en su historia los diez euros por título, precisamente en un día en el que el Ibex 35 ha vuelto a registrar máximos históricos, superando los 16.700 puntos. Por capitalización bursátil, la entidad ya es el quinto mayor valor del Ibex 35, con 71.282 millones de euros, únicamente superado por Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA y aumentando en 40.000 millones su valoración de hace un año.

De esta manera, el banco presidido por Tomás Muniesa ha registrado un alza del 2,34% en el día, conquistando un hito mayúsculo en el mercado al rebasar por primera vez en su historia los dobles dígitos por sus títulos. Con estas cifras, la revalorización de la entidad bancaria en lo que va de año se sitúa en el 104,37% teniendo en cuenta los dividendos, lo que convierte al banco en el sexto mejor colocado del año, por detrás de Santander y BBVA pero por delante de Bankinter y el Sabadell.

En un plano aún más amplio, el banco acumula en los últimos cinco años una revalorización del 347,11%, pues en diciembre de 2020, en plenas consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, sus títulos cotizaban a 2,25 euros. Tras aquellos años, en los que el Ibex 35 sufrió un sensible desplome, la totalidad del índice y del sector bancario han experimentado un repunte meteórico, sostenido en cinco años de crecimiento.

En cuanto al curso reciente del banco en Bolsa, a mediados de noviembre alcanzó una valoración por título de 9,60 euros, lo que poco a poco iba aproximándola a la ruptura de la cota psicológica de los dos dígitos. Sin embargo, en la semana siguiente encadenó varias caídas, lo que terminaron sepultando la valoración en los nueve euros. A pesar del bache, CaixaBank supo reponerse gradualmente, iniciando una espiral de alzas que ha culminado en la consecución del hito.

El pasado mes de septiembre, CaixaBank presentó sus cuentas más recientes. La entidad registró un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024, impulsado por una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos.

“El grupo avanza con fuerza en sus dos grandes ejes estratégicos —crecimiento sostenido y transformación—, apoyado en tecnologías innovadoras que impulsan la actividad comercial y mejoran el servicio al cliente”, destacó en aquel momento el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El consejo aprobó, a su vez, un dividendo a cuenta de 1.181 millones (16,79 céntimos brutos por acción) que fue abonado en noviembre. El plan de retribución prevé distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado en dos abonos: un dividendo a cuenta del 30%–40% de las ganancias del primer semestre y otro complementario en abril de 2026. De acuerdo con este marco, el pago de noviembre será del 40% del beneficio del primer semestre.

