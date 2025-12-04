La UE amplía a 91 municipios la zona infectada de peste porcina pero deja fuera la comarca de Osona

La Comisión Europea ha ampliado hasta 91 municipios el perímetro de zona infectada por la peste porcina africana en Catalunya, que la Generalitat había establecido en 72 poblaciones. Bruselas ha publicado este jueves la lista de localidades donde deberán aplicarse "medidas de emergencia provisionales" para contener la enfermedad (que no puede contagiarse a humanos) hasta el 28 de febrero de 2026 y destaca que, entre ellas, no aparece Osona, la comarca que concentra el mayor número de granjas en Catalunya y, por tanto, es el principal polo de producción y exportación de carne de cerdo.

En concreto, la UE ha delimitado la zona afectada por la aparición de la peste porcina africana a ocho comarcas de la provincia de Barcelona, que abarcan 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 del Alt Penedès, 2 de la Anoia y 2 del Bages. España establecerá de forma inmediata una zona infectada de la peste porcina africana que incluirá, como mínimo, esas áreas hasta febrero de 2026.

La Comisión ha destacado la importancia de aplicar lo antes posible las medidas urgentes de control para evitar la propagación del virus, a la espera del dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que revisará la decisión en su próxima reunión. Cuando se confirma un brote de dicha enfermedad, las normas europeas prevén el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y productos de origen animal obtenidos de ellos.

Las restricciones también incluyen la prohibición de los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos desde las áreas afectadas hacia otros estados de la UE y países terceros. España informó a la Comisión de la situación actual en su territorio tras la confirmación de un brote de peste porcina africana en dos jabalíes en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre, en un área anteriormente libre de la enfermedad.

Lista de municipios infectados

Por comarcas, los 91 municipios señalados por la UE son los siguientes:

Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.

Vallès Oriental: Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes y Vilanova del Vallès.

Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans y La Palma de Cervelló.

Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

Maresme: Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt.

Alt Penedès: Gelida y Sant Llorenç d’Hortons.

Anoia: Els Hostalets de Pierola y Masquefa.

Bages: Castellbell i el Vilar i Mura.