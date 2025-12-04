Auren eleva su facturación un 8% hasta los 104 millones y prevé cerrar hasta 18 compras en 2026

Auren, firma española especializada en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y finanzas corporativas, ha presentado este jueves los resultados de su ejercicio 2024-2025, en el que ha alcanzado una facturación de 104 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 8,1% respecto al ejercicio anterior terminado en agosto y consolida la senda de crecimiento sostenido de la organización, que ya en 2021 y 2022 facturó 70,1 y 77,2 millones de euros, respectivamente, con ritmos cercanos al 10% anual.

El avance ha sido generalizado en las principales líneas de negocio, lo que refuerza el modelo multidisciplinar de la compañía fundada en 1997, con una cartera comparable en servicios a la de las grandes firmas internacionales del sector 'big four'. El ejercicio ha estado marcado por la entrada en su accionariado del fondo de inversión neerlandés Waterland con un 49% del capital, con el que aspira a duplicar facturación y plantilla en tres años e integrar hasta 18 firmas españolas a lo largo del próximo ejercicio. "Estamos viviendo un proceso de crecimiento inorgánico explosivo, gracias a los recursos que nos aporta Waterland", ha indicado su presidente Mario Alonso en una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid.

Crecimiento en todas las áreas

La división Legal ha registrado un crecimiento del 12,3%, hasta alcanzar los 42,2 millones de euros, y se consolida como la primera línea de negocio de la firma.

La división de Consultoría (recursos humanos, estrategia y procesos y tecnología) ha aumentado un 4,6%, hasta los 34,7 millones de euros, con servicios que abarcan recursos humanos, planes de igualdad, coaching, formación, ESG y reporting de huella de carbono, implantación de normas ISO, gestión de subvenciones europeas, compliance antiblanqueo y legal, tecnología —con foco en digitalización y ciberseguridad—, así como marketing y redes sociales.

Por su parte, Auditoría ha crecido un 4,8%, situando sus ingresos en 23,8 millones de euros, impulsada, entre otros, por la auditoría de PERTE, producción audiovisual y pymes. La división de Corporate Finance ha sumado 3,4 millones de euros, un 19,7% más que el ejercicio anterior, apoyada en operaciones de empresas medianas ('middle-market') y en el refuerzo de las actividades de reestructuración y asesoramiento financiero.

De cara al próximo ejercicio, la firma prevé mantener un crecimiento orgánico cercano al 8%.

Waterland impulsa el plan de expansión

El ejercicio ha estado marcado por un hito estratégico: la entrada del fondo neerlandés Waterland Private Equity como socio inversor, que está permitiendo acelerar el plan de expansión, reforzar las capacidades tecnológicas y potenciar áreas de alto valor añadido, especialmente ligadas a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las reestructuraciones, el compliance fiscal y la sostenibilidad.

El accionariado se estructura con un 51% en manos de los socios españoles y un 49% de Waterland, con dos representantes del fondo y cuatro socios profesionales en el órgano de decisión. Recientemente, Auren ha incorporado a Eduardo Romero al Consejo de Administración, que queda formado por Mario Alonso, José Luis Galipienso, Ignacio Irígoras y Eduardo Romero, junto a David Torralba y Matthias Geyssens en representación de Waterland. La firma subraya que el fondo no ejerce injerencia en la gestión del día a día.

“Este ejercicio ha sido especialmente relevante para la firma. La entrada de Waterland nos sitúa en una posición estratégica dentro del sector, impulsa nuestro crecimiento y fortalece nuestra marca, además de ayudarnos a atraer talento de alto nivel sin renunciar a la esencia y la cultura humanista que siempre han caracterizado a Auren”, ha señalado Mario Alonso, presidente de la firma.

Waterland, con vocación de permanencia a través de fondos de continuidad, impulsa un plan de consolidación a tres o cuatro años que aspira a llevar al grupo al entorno de los 2.000 millones de facturación global, desde los aproximadamente 800 millones actuales, en línea con la tendencia internacional del sector, donde más de 800 firmas de servicios profesionales cuentan ya con participación de fondos de inversión.

Analiza hasta 50 operaciones corporativas

Durante este periodo, Auren ha impulsado diversas operaciones corporativas, entre las que destaca la integración de Estudio Jurídico V2C Abogados, despacho de abogados en Madrid, y la incorporación de firmas como Adire Alicante.

Alonso ha avanzado que la firma trabaja actualmente en más de 50 operaciones corporativas en todas las divisiones y en distintas ciudades del país. “Esperamos cerrar entre un 20% y un 30% este año. Inicialmente pensábamos en doblar nuestro tamaño en tres años y hoy creemos que podemos conseguirlo antes, esperando alcanzar los 200 millones de facturación”, ha afirmado.

Para 2026, el objetivo es completar entre 15 y 18 operaciones incluyendo negociación, valoración y procesos de due diligence, también reputacional, sobre firmas con facturación de entre 1 y 50 millones de euros, multiservicio y especializadas, en toda España.

Apuesta por la IA

Auren está desarrollando una plataforma propia de inteligencia artificial, con impacto directo en las tareas más básicas y repetitivas, tradicionalmente desempeñadas por perfiles junior. La firma descarta que esta transformación tecnológica se traduzca en despidos y apuesta por la reconversión hacia funciones de mayor valor añadido, manteniendo una rotación reducida en su equipo.

La compañía ha reforzado áreas clave como IA, ciberseguridad, reestructuraciones (incluida la fase preconcursal), cumplimiento fiscal, investigación de fraude (forensic), sostenibilidad, financiación pública y mejora de procesos y planes estratégicos apoyados en tecnología. Auren continuará impulsando soluciones integrales que den cobertura a todas las necesidades de negocio de sus clientes.

En el área de Corporate, el socio Manuel Uribarri lidera una práctica con alrededor de 200 operaciones en middle-market, reforzada por la incorporación de Jorge Doval, procedente de EY, para potenciar las reestructuraciones de deuda. La firma no descarta crecer también mediante la adquisición de una firma especializada en Corporate Finance.

Aumenta su plantilla hasta los 1.105 profesionales

Durante 2025, Auren ha incrementado su equipo un 5,2%, hasta alcanzar los 1.105 profesionales repartidos en 15 oficinas en toda España, con el objetivo de duplicar la plantilla en los próximos tres años. “Nuestro compromiso es seguir atrayendo talento que comparta nuestros valores y nuestra cultura humanista, basada en la confianza, la flexibilidad y en poner siempre a las personas en el centro”, ha subrayado Alonso.

La firma sigue avanzando en igualdad y diversidad en el marco de su II Plan de Igualdad, firmado en 2023. Actualmente, el 56% de los profesionales de Auren son mujeres y el 40% de los puestos directivos y de gestión está ocupado por ellas. Además, cuenta con el programa Auren Woman Leadership, orientado a potenciar el desarrollo de mujeres hacia posiciones de mayor responsabilidad y que este año ha celebrado la primera edición de un programa de mentoría centrado en liderazgo femenino, inclusión y desarrollo del talento.

Presencia internacional

En materia de sostenibilidad, Auren ha reducido su huella de carbono en un 21% en el último año, gracias a medidas de eficiencia y buenas prácticas ambientales. “Ser sostenibles es parte de nuestra misión, y trabajamos para que nuestros clientes también lo sean”, ha destacado Alonso.

A nivel internacional, Auren Internacional está presente en 11 países, cuenta con 2.344 profesionales, factura 190 millones de euros y presta servicios a 25.000 clientes, ocupando el puesto 21 en Europa y el 18 en América Latina en los principales rankings del sector.

En España, Auren ha alcanzado la 8ª posición en el ranking de firmas profesionales, la 29ª a nivel mundial y el 7º puesto entre los despachos de abogados por volumen de negocio global.

Todas estas iniciativas se enmarcan en un plan de transformación centrado en tecnología, talento e innovación, con avances en inteligencia artificial, sostenibilidad, igualdad, fortalecimiento de marca y expansión nacional e internacional. Un conjunto de palancas que sitúan a Auren en la senda de su objetivo estratégico: duplicar el tamaño de la firma en los próximos años.