El sector inmobiliario se carga de optimismo y apunta a una inversión récord con el acceso a la vivienda como asignatura pendiente

El sector inmobiliario afronta 2025 cargado de optimismo. España se consolida como el destino más atractivo de Europa para la inversión, con un volumen estimado de 17.000 millones de euros, volumen récord, impulsado por el crecimiento económico, la inmigración y la diversificación de activos. Pero bajo ese entusiasmo late un reto que todos los expertos coinciden en señalar: el acceso a la vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente. Esta ha sido la principal conclusión de las I Jornadas Inmobiliarias organizadas por Prensa Ibérica en Madrid este miércoles, que reunieron a los principales actores del sector.

“España está experimentando un momento muy bueno, en el que los datos macroeconómicos son muy positivos”, afirmó Miguel Hernández, presidente de Alantra Banca de Inversión, destacando el flujo migratorio que mejora las perspectivas demográficas. "En Europa competimos, afortunadamente, contra países que están peor que nosotros. En Alemania el crecimiento económico está estancado y en Francia la incertidumbre política que ha frenado el crecimiento económico", añadió. Alejandro Campoy, director general de Savills España, destacó que “España está de moda” a nivel internacional, aunque recordó que el 60% de la inversión es nacional y el 40% extranjera. Además, destacó que el mercado se ha transformado: “Antes eran ladrillos y rentas. Ahora, hacemos de todo”.

A nivel paneuropeo, Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora, explicó que la volatilidad de América y China “está dando fuerza a Europa” y que España “compite afortunadamente contra países que están peor que nosotros”. Sin embargo, la directiva advirtió que el gran cuello de botella como país es la vivienda especialmente aquella que se oferta a precios asequibles: “El porcentaje de vivienda social en España no llega al 5%. En otros países supera el 10%”. Para mejorar en este aspecto, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, concluyó que la vivienda debe convertirse en el "quinto pilar del Estado de Bienestar", concibiéndola como una "infraestructura", que adicionalmente recordó el papel que juega el sector privado en esta materia.

Promotores: el suelo, gran obstáculo

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, aseguró que el sector promotor vive un “momento muy dulce”, aunque alertó de que las fuertes subidas de precios no son sostenibles. Sobre el gran reto, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora, fue tajante: “El suelo, el suelo. Y el suelo que solo llegará si somos capaces de atraer capital”. Ambos coincidieron en la necesidad de simplificar la regulación. “Hay un consenso para hacerla más predecible”, aseguró García-Egotxeaga.

David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, recordó que “la demanda de vivienda asequible está por encima del 60% del mercado”, y defendió una colaboración público-privada más ambiciosa. En esa línea, María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, destacó el avance del Plan Vive, que entregará 8.500 viviendas en 2026.

Financiación alternativa, industrialización, tecnología y 'flex living'

Según Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, el auge de la financiación alternativa puede ser un dinamizador, que ya representa un 25% del mercado y es “tremendamente complementaria con la tradicional”, siendo en muchos casos el “único jugador capaz de impulsar nuevos proyectos”. Para Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, el futuro pasa por la industrialización: "Llevamos construyendo desde la época de los romanos de la misma forma. Quizás haga falta una revolución industrial", apuntando que este tipo de obras son más rápidas, eficientes y sostenibles.

En los diferentes diálogos, el 'flex living' se erigió como otras de las grandes tendencias en el sector inmobiliario. Kepa Apráiz, CEO de Katégora y Kora Living, destacó el auge como respuesta a las nuevas necesidades: "Nos sentimos muy cómodo en estancias entre los tres y seis meses, el punto medio entre el alojamiento hotelero y el residencial". La innovación también marca el paso en la gestión inmobiliaria. En el sector del 'servicing', Enrique Arnoso, director general de Diglo, subrayó que "ya no hay grandes carteras, ni entidades financieras ni fondos" y "hay que realizar trajes a medida para cada cliente". "La tecnología y la innovación ahora mismo son el centro de todo. La diferenciación no viene tanto por el uso, sino según dónde y para qué se aplica", añadió, matizando que la participada del Banco Santander “seguirá apostando por las plataformas digitales y un modelo de nicho dentro del grupo Santander”, convencido de que “vamos a seguir en esta tendencia de especialización y concentración”.

Madrid, epicentro de la transformación

Madrid está siendo el gran epicentro de la buena marcha del sector inmobiliario. Desde un punto de vista urbanístico cuenta con dos de los proyectos de transformación urbana y desarrollo urbanístico más importante de Europa, Madrid Nuevo Norte y Valdecarros. Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, aseguró que el proyecto, que nace sobre los actuales terrenos anexos a la Estación de Chamartín, “va a transformar la ciudad y mover el centro de Madrid”. Desde el sureste, Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, destacó que su ámbito “supondrá un tercio de la oferta adicional que Madrid pondrá en el mercado en los próximos quince años”. Con 50.000 viviendas previstas, 20.000 de ellas gestionadas por administraciones. Ambos proyectos coinciden en una nueva visión urbana. “El urbanismo cambia muy deprisa y debe adaptarse a una sociedad que mezcla vida y trabajo”, dijo Hernández.