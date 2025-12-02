Andamur presenta una funcionalidad avanzada que mejora el control y la seguridad en los repostajes

Andamur da un paso más en su compromiso con la seguridad del transporte profesional con el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permite bloquear y desbloquear estaciones de servicio por tarjeta y por país, directamente desde su área privada para clientes, Andamur Connect. Se trata de una herramienta pionera en el sector y diseñada para ofrecer un control total sobre los repostajes, reforzando la protección ante usos indebidos y fraudes en las transacciones que afectan directamente a las empresas de transporte.

Esta novedad ofrece una solución real y eficiente en un contexto en el que los robos y fraudes siguen siendo una de las principales preocupaciones para el sector del transporte, máxime, durante los periodos de mayor intensidad de tráfico en ruta, momento en el que los fraudes en tarjetas de combustible aumentan significativamente.

Más seguridad y control

Con esta funcionalidad pionera, Andamur continúa consolidándose como una de las empresas que más cuida la seguridad y el control autónomo del transportista, ofreciendo herramientas que velan por la seguridad del chófer (y la de su carga). Desde el impulso de su red de Parkings de Seguridad, pasando por la protección y minimización de riesgos en fraudes en los sistemas de pago y repostaje con soluciones innovadoras como esta nueva funcionalidad de bloqueo y desbloqueo, única en el sector, aportando seguridad, eficiencia, autonomía y confianza a sus clientes.