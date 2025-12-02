Aagesen anuncia 465 millones de euros para proyectos españoles en las subastas europeas de hidrógeno y calor industrial

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado hoy una nueva participación de España en el mecanismo europeo de subastas como servicio (AaaS, por sus siglas en inglés) del Fondo de Innovación activado por el Banco Europeo del Hidrógeno, cuyo objetivo será facilitar el despliegue de esta fuente de energía en la Unión Europea. España contribuirá con 415 millones de euros para financiar nuevos proyectos nacionales de producción y uso de hidrógeno renovable.

Adicionalmente, España realizará un aporte de 50 millones de euros dentro de la primera subasta europea de calor industrial, encuadrada también en el mecanismo europeo de subastas, que buscará financiar iniciativas de descarbonización de procesos térmicos en la industria. La vicepresidenta ha realizado ambos anuncios en la clausura del segundo evento presencial de la Alianza Q-Cero.

"Quiero aprovechar para anunciar la contribución de 415 millones para reforzar la tercera subasta del Banco del Hidrógeno. Con esta aportación hemos alcanzado la cifra de 3.155 millones para que el hidrógeno se haga una realidad. Hace diez años hablar del hidrógeno parecía que era hablar de algo en laboratorio o algo todavía en I+D. Y ahora, sin embargo, estamos viendo que hay proyectos reales que llegan a todas partes del territorio y que también dan una respuesta que es necesaria para conseguir la descarbonización en nuestro país", ha señalado Aagesen.

Tal y como informa el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con los 415 millones dedicados al hidrógeno se espera conseguir el objetivo de conceder el 100% de los fondos para el impulso de este vector asignados al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se trata de la segunda contribución realizada por España, tras los 376,9 millones de euros aportados el pasado año.

Distribución de los fondos

La nueva aportación de España al AaaS del Banco Europeo del Hidrógeno se distribuirá en dos de las tres cestas o topics contempladas en los términos y condiciones de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno. De esta manera, se destinarán 278,6 millones al topic 1 (producción de hidrógeno renovable de origen no biológico, RFNBO por sus siglas en inglés) y 136,4 millones al Topic 3 (apoyar la producción de hidrógeno RFNBO limitado a proyectos que abastezcan al sector marítimo y aviación con RFNBO).

Dentro de la subasta de calor industrial se dedicarán 30 millones al topic de baja temperatura (100-400 ºC) y baja potencia (3-5 MWt) y 20 millones al topic de baja temperatura (100-400 ºC) y media potencia (> 5 MWt). Según detalla el departamento dirigido por Aagesen, a partir de la fecha que se indique en la convocatoria, cualquier proyecto que esté en la lista de espera y sea potencial beneficiario en la AaaS española deberá presentar tanto la documentación recogida en la convocatoria como la garantía de ejecución.

Por último, la ministra ha detallado que los plazos para la presentación de dichas garantías serán "más reducidos" que los establecidos en la primera convocatoria del mecanismo, debido a que las resoluciones definitivas de adjudicación deberán publicarse antes del 31 de agosto de 2026.