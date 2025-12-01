Sector porcino
Siete países bloquean nuevas partidas de cerdo de España tras la aparición de la peste porcina
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México
EFE
Siete países, entre ellos Argentina y el Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Cataluña.
La nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.
En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.
Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la zona catalana afectada.
Además, China ha ampliado sus restricciones adicionales a la provincia de Barcelona, impidiendo la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en dicha provincia.
Como novedad, el gigante asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- En directo: Real Murcia-Alcorcón
- Nonduermas suspende la Navidad: 'No hay ánimos, las obras del AVE han reventado el pueblo
- Dos mujeres sorprenden a un albañil 'desnudo y excitado' en su piso de alquiler de Murcia
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Grandes colas en la inaguración de Kawaii Café en Murcia: los primeros clientes tienen premio
- La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier