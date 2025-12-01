La Comisión Europea enviará veterinarios a Cataluña a supervisar las medidas contra la peste porcina

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que enviará veterinarios europeos para supervisar las medidas que las autoridades españolas han puesto en marcha para controlar el brote de peste porcina africana, detectado en Catalunya el pasado mes de noviembre.

"Nuestro equipo veterinario de la UE, que estará mañana sobre el terreno en Cataluña, podrá asesorar a las autoridades nacionales y locales que gestionan la situación", ha anunciado la portavoz de la Comisión Eva Hrncirova. Hrncirova ha confirmado que España había notificado el brote al Ejecutivo comunitario, el primero detectado en los últimos treinta años.

Según la portavoz de la Comisión, sin embargo, España no es el único país de la Unión que ha detectado casos de esta mortífera enfermedad. De hecho, según ha explicado, otros países llevan años lidiando con brotes de este tipo, y no han logrado erradicar la enfermedad que afecta ahora a Cataluña.

Vigilancia extrema

La portavoz de la Comisión ha insistido en la importancia de tomar las medidas que exige la legislación europea en este tipo de casos para limitar el impacto del brote. En particular, "esto significa que es necesario establecer las zonas infectadas", además de "controlar los animales salvajes, como los jabalíes", ha explicado Hrncirova.

Hrncirova ha celebrado que ya exista una prohibición de caza en la zona, pero ha reiterado que "es necesario tomar medidas en las granjas, como el sacrificio de animales". También ha apuntado a la importancia de llevar a cabo una estricta vigilancia, así como de poner en marcha "medidas de bioseguridad", ya que este virus puede propagarse fácilmente desde las botas de los ganaderos o las ruedas de los tractores.

La Comisión ha explicado que existe un comité de vigilancia permanente para este tipo de cuestiones. Ese comité se reunirá con un grupo de expertos veterinarios para analizar la situación, no solo en España sino en el resto de países europeos afectados por el brote.