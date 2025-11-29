Portavoz impulsa la detección del cáncer de próstata

La Asociación Nacional contra el Cáncer de Próstata (Ancap) se suma un año más a Movember con una campaña de concienciación diseñada por Portavoz que pone el foco en el papel del entorno cercano, el cual vive la enfermedad junto al paciente y puede impulsar su detección precoz.

De este modo, la agencia de publicidad y comunicación impulsa otra edición de este movimiento internacional que ya cumple 22 años y que utiliza el bigote como símbolo de la salud masculina para fomentar la conversación, la prevención y la recaudación de fondos destinados a luchar contra este tumor.

La iniciativa ha desplegado mupis en diferentes ciudades españolas durante todo el mes de noviembre bajo mensajes como “Ellos también dan la cara por ti”, destacando la importancia de la implicación activa de los allegados para promover el diagnóstico temprano.

Esta enfermedad afecta principalmente a hombres mayores de 50 años y, en muchos casos, no presenta síntomas hasta fases avanzadas. Desde la asociación ponen en relieve que “uno de cada cinco hombres lo padecerá. El problema es que esta enfermedad no da la cara hasta que ya es demasiado tarde”.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, en 2024 se diagnosticaron 34.683 nuevos casos de este tumor en España, y 6.070 hombres fallecieron por esta causa. En los últimos cinco años, su incidencia ha crecido un 12 %, y las previsiones apuntan a un posible aumento de hasta el 40 % en 2040 si la tendencia continúa.

El director creativo de Portavoz responsable de la campaña, Juanma Soriano, señala que: “Hemos querido mostrar que la enfermedad no se afronta en solitario, quienes acompañan también impulsan decisiones que pueden salvar vidas. Si esta campaña anima a más hombres a revisarse, ya habrá valido la pena”.