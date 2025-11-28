Arranca en Ifepa el 40º Salón del Automóvil, la mayor cita comercial del sector en la Región de Murcia

Desde este viernes y hasta el domingo se celebra en Ifepa el 40º Salón del Automóvil e Industrias Afines, la mayor exposición comercial y principal refuerzo y apoyo para las ventas del sector del automóvil en la Región de Murcia y provincias limítrofes.

La Inauguración oficial ha sido presidida por el Presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia-FREMM, Alfonso Hernández Zapata, acompañado por el Presidente del Comité Ejecutivo de Ifepa, y alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y del Director General de la Institución Ferial, Antonio Miras, junto a otras autoridades regionales y locales.

Horario Sábado de 10 a 20.30 horas, y domingo de 10 a 19.30 horas

Durante el fin de semana, los 27.000 metros cuadrados de las instalaciones de Ifepa, están ocupados por más de 1.000 vehículos nuevos y seminuevos, una atractiva oferta preparada para los casi 10.000 visitantes que se esperan. Participan más de 50 empresas, entre concesionarios y compraventas, procedentes en su mayoría de la Región de Murcia.

Una cita en la que, los asistentes no solo tienen la oportunidad de encontrar las marcas más competitivas del mercado del automóvil, sino que a todo ello se suma las ventajas de comprar un coche en feria, no solo por el ahorro de tiempo al estar concentrada la oferta en un mismo espacio, sino también por las ofertas y promociones que las empresas han preparado para quienes decidan comprarlo aquí.

Alto índice de ventas

Se trata de un evento muy valorado por el público, que espera su celebración para tomar la decisión de compra, atraídos por la variada gama de modelos, precios y condiciones que ofrecen los expositores.

La cifra de ventas se sitúa en las últimas ediciones en un 60-70% de los vehículos expuestos, cifra a la que hay que sumar las operaciones que se cierran post feria en el propio establecimiento.

Industrias Afines

También se encuentran en el Salón representantes de la industria auxiliar que muestran lo último en cuanto a suministros, recambios, accesorios, reparación de vehículos, etc., ofreciendo una nutrida oferta a los profesionales, con las últimas tecnologías en el mercado.

Mañana sábado, a partir de las 9 horas, Suministros Otón organiza un curso dirigido a los profesionales de los talleres sobre la IA aplicada a la diagnosis, en el marco del Salón del Automóvil en Industrias Afines.

Entradas en: https://ifepa.es/evento/40-salon-del-automovil-e-industrias-afines-2025/