Alemania pide que se levante la prohibición de los motores de combustión, pero subvencionará el salto al auto eléctrico

Alemania ha pedido a la Comisión Europea que levante la prohibición prevista para 2035 de coches nuevos con motores de combustión, para no agravar la crisis del sector automotriz. En paralelo, se subvencionará con unos 3.000 euros la compra de un auto eléctrico, en apoyo de los objetivos de reducción de emisiones.

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó del envío de una carta a su compatriota y correligionaria, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en que solicita que se "modifique" esa normativa. Berlín pide así formalmente a Bruselas que se permita la producción de esos automóviles, además de los puramente eléctricos o híbridos.

El veto a los coches nuevos con motores de combustión es un puntal del llamado Pacto Verde Europeo, impulsado por von der Leyen, y destinado a luchar contra el calentamiento global. La CE tiene previsto anunciar medidas en apoyo de la industria automotriz el próximo 10 de diciembre.

Merz comunicó esta decisión tras una reunión negociadora entre su bloque conservador y sus socios de coalición, los socialdemócratas, en busca de un consenso tanto respecto al sistema de pensiones como al futuro de los motores de combustión.

Competencia china

El canciller y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) hizo hincapié en la situación de la industria automovilística europea y especialmente la alemana, fuertemente presionada por la competencia china. "Debemos buscar normativas favorecedoras de la innovación tecnológica, conciliadora con los objetivos climáticos y la competitividad de nuestra industria", aseveró.

Su ministro de Finanzas y vicecanciller, el líder socialdemócrata Lars Klingbeil, anunció por su parte un plan para subvencionar los vehículos eléctricos o híbridos. Según el documento pactado entre los socios de coalición, se prevén ayudas de 3.000 euros para la compra de coches eléctricos a las familias con ingresos por debajo de los 80.00 euros anuales. La subvención podría ser mayor en casos de hogares con menor poder adquisitivo.