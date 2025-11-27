La dueña de Vodafone España pagará un 'superdividendo' de 1.600 millones tras la ventas de sus filiales con MasOrange y Telefónica

a dueña de Vodafone España prepara movimientos financieros millonarios tras hacer caja con la venta parcial de las filiales de fibra óptica que comparte con MasOrange y con Telefónica. El grupo británico Zegona destinará 1.600 millones a retribuir a sus accionistas (con un ‘superdividendo’ de 1.400 millones y con recompra de acciones propias por otros 200 millones) y utilizará otros 200 millones más para reducir deuda.

Zegona hace así una asignación total de los 1.800 millones que ha obtenido con la venta de parte de las participaciones con las sociedades de fibra óptica en España compartida con MasOrange (obtuvo 1.400 millones) y con Telefónica (otros 400 millones más). La firma británica ha aprobado repartir un dividendo extraordinario de 1.400 millones de euros -a razón de 1,62 libras (1,85 euros) por título-- y destinará 200 millones de euros adicionales para un programa de recompra de acciones. Zegona someterá estas operaciones al escrutinio de sus accionistas en una junta general que se convocará "próximamente".

Los accionistas de Zegona destinarán gran parte del ‘megadividendo’ a la devolución íntegra del préstamo que recibieron del Grupo Vodafone para financiar la compra de su filial en España el año pasado, en una operación valorada en 5.000 millones de euros. El Grupo Vodafone recibirá ahora 975 millones (900 millones del propio préstamo y 75 millones de intereses).

El acuerdo de compra de Vodafone España entre la matriz británica y Zegona contemplaba el pago de 4.100 millones de euros en efectivos y 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, que se selló a finales de mayo de 2024.

Con la devolución, esas acciones preferentes reembolsables (emitdas por la sociedad instrumental EJLSHM) se amortizarán y desaparecerán con el pago del préstamo al grupo Vodafone. "La liquidación íntegra de la financiación de Vodafone permitirá la cancelación de los 523 millones de acciones ordinarias de Zegona en poder de EJLSHM. Esto reducirá las acciones ordinarias de Zegona en circulación en un 69%, de 759 millones a 236 millones", ha explicado la firma de inversión en un comunicado al supervisor de la Bolsa de Londres.

Zegona también aprovechará para reducir deuda en 200 millones. La firma británica acumula un apalancamiento de en torno a 3.400 millones de euros. "Esta reducción de deuda refuerza el compromiso de Zegona con su objetivo de apalancamiento de una ratio de 1,5-2 veces. La reducción de la deuda de 200 millones de euros acelera aún más la reducción de los costes anuales totales por intereses. Los costes anuales por intereses se han reducido de 294 millones de euros en el momento de la adquisición de Vodafone a 235 millones de euros tras las recientes refinanciaciones", ha añadido la firma de inversión.

Hacer caja con las ‘fibercos’

Zegona hace uso del montante total de 1.800 millones de euros obtenido obtenido de la monetización de sus 'fibercos' compartidas de Vodafone España con Telefónica y MasOrange. Por un lado, esta misma semana Vodafone España y Telefónica cerraron la venta del 40% de su 'joint venture' de fibra (denominada FiberPass) a Axa Investment Managers por un importe total de 500 millones de euros. En concreto, Vodafone España se quedará con el 5% de FiberPass tras vender un 32% de la compañía por 400 millones de euros, mientras que Telefónica ha vendido una participación del 8% por 100 millones de euros.

Vodafone España tiene otra 'fiberco' similar con MasOrange (denominada PremiumFiber), de la que posee un 17% y con la que logró ingresar 1.400 millones de euros tras vender parte de su participación inicial en la empresa al fondo soberano de Singapur (GIC), que ahora ostenta un 25% de esta 'joint venture'.

El grupo británico, en cualquier caso, también apunta que las operaciones están condiciondas a la finalización de las mencionadas transacciones en las 'fibercos'."Zegona prevé que la inversión de GIC en PremiumFiber (MasOrange FiberCo) se complete a finales de este año y que la inversión de AXA en FiberPass (Telefonica FiberCo) se complete a finales del primer trimestre de 2026. El objetivo es liquidar la financiación de Vodafone lo antes posible", ha subrayado.

El consejero delegado y presidente de Zegona, Eamonn O'Hare, ha resaltado que el anuncio de hoy marca "otro hito importante" en la transformación de Vodafone España y de Zegona. "En tan solo 18 meses desde la adquisición de Vodafone, hemos cumplido con todos los elementos clave de nuestra estrategia, impulsando el progreso operativo, ejecutando dos 'fibercos' históricas, completando la transición a una red 100% FTTH (fibra óptica hasta el hogar) y obteniendo 1.800 millones de euros en ingresos", ha resaltado el directivo.