Consum abre su sexta tienda en Cartagena: aquí se ubica

Consum abre este jueves un nuevo supermercado en Cartagena. Se trata del sexto supermercado de la Cooperativa en la localidad, dónde ya contaba con 3 supermercados Consum (Avenida Juan Carlos I, calle Montevideo y calle República Argentina) y dos franquicias Charter. La Cooperativa cuenta con más de medio centenar de tiendas en la Región de Murcia entre supermercados Consum (32) y franquicias Charter (19).

El nuevo supermercado se encuentra en la calle Santiago Ramón y Cajal, número 61, popularmente conocida como ‘calle 18’ y cuenta con más de 1.000 m2 de superficie. La tienda ofrecerá un amplio surtido de productos frescos con atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y verdura a granel, horno, perfumería y sección de mascotas, así como las marcas exclusivas Consum.

La Cooperativa ha contratado a 35 personas de la localidad y poblaciones vecinas Para la puesta en marcha de este establecimiento. Consum mantiene de este modo su apuesta por la creación de empleo de calidad además de favorecer la proximidad entre el domicilio y el puesto de trabajo.

Para principios de diciembre, la Cooperativa tiene previsto abrir un nuevo supermercado en la pedanía de Torreagüera, que será la tercera y última tienda que Consum abrirá en la Región de Murcia en 2025. De esta forma, cumplirá su previsión de inaugurar 18 nuevos establecimientos Consum este año. Hasta ahora han abierto sus puertas: 7 tiendas en Comunitat Valenciana (Massanassa, Sueca, Torrevieja, Xàtiva, Aldaia, Alaquàs y Gandía), 6 en Cataluña (Mataró, Amposta, Terrassa, Lleida, Vilanova i la Geltrú y Olot); 2 en Andalucía (Albox y Almería) y otras 2 en la Región de Murcia (Caravaca y Cartagena).

Creación de empleo de calidad

Durante 2024, la Cooperativa creó 653 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar una plantilla de 21.869 trabajadores. Los socios trabajadores son propietarios de la Cooperativa, por lo que se implican en la gestión y se reparten los beneficios. En 2024 se repartieron 105,4 millones de euros: 65,5 millones de euros, que corresponden al reparto de resultados cooperativos y 39.9 millones de euros, a primas por incentivos.

Pionera en el sector en la aplicación de la semana laboral de 5 días, Consum atiende las necesidades de su plantilla de forma integral: por un lado, el bienestar individual, cubriendo aspectos como la retribución, la salud física y psicológica y la conciliación; y por otro, el profesional, con formación, opciones de desarrollo y promoción. También cubre la relación con la organización, con iniciativas ligadas a los valores cooperativos, como la escucha activa, la sostenibilidad, la solidaridad y la salud, para cuidar y afianzar el talento.