Actúa logra el máximo reconocimiento en materia de ciberseguridad en tiempo récord

Actúa, empresa del Grupo Hozono Global, ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su Nivel Alto, el máximo reconocimiento en materia de ciberseguridad para organizaciones que trabajan con información y sistemas del sector público. Este hito confirma la solidez de los procesos de la compañía y el compromiso del Grupo Hozono Global con la protección y la fiabilidad de sus servicios.

A este logro se suma la renovación de la certificación ISO 27001, el estándar internacional de referencia en sistemas de gestión de seguridad de la información, que refuerza aún más la madurez y la eficacia de los controles implantados por la organización para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos.

La implantación del ENS Nivel Alto se ha completado en un plazo excepcional de cuatro meses y medio, un tiempo récord que ha llevado a la empresa tecnológica Fortinet a presentar el proyecto a los Premios CIONET 2025 como ejemplo de eficiencia y ejecución sobresaliente.

El proceso de certificación ha sido desarrollado de manera conjunta por el Departamento de TI y el área de Sistemas de Gestión. La implantación ha estado liderada por Alejandro Aracil, Administrador de Sistemas TI, y Antonio Hernández, del área de Sistemas de Gestión, quienes han coordinado cada actuación con rigor técnico y una metodología orientada a resultados.

La supervisión global del proyecto ha estado a cargo de Eloy Jiménez, Director de Tecnología, garantizando la alineación de todas las fases y asegurando que el desarrollo se ejecutara conforme a los estándares que caracterizan a las iniciativas de transformación digital del Grupo Hozono Global.

Para Eloy Jiménez, este hito es solo el comienzo: “Es un paso más de los muchos que aún nos quedan por acometer. Mi enhorabuena a los verdaderos artífices de este logro: el departamento de TI y el área de Sistemas de Gestión, cuyo esfuerzo y compromiso han hecho posible alcanzar este nivel de excelencia”.

La obtención del ENS Nivel Alto sitúa a Actúa y al Grupo Hozono Global en una posición reforzada dentro del ámbito de la seguridad tecnológica, consolidando un modelo de gestión basado en la mejora continua y en la garantía de sistemas robustos y confiables.