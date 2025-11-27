A3E elige a su Consejo Directivo para los próximos dos años en Asamblea General

El pasado 19 de noviembre, las compañías integrantes de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) se reunieron en Asamblea General, durante la Semana Internacional de la Electrificación y Descarbonización en Madrid, para elegir a sus representantes para el próximo periodo de dos años. En una sesión con una amplia participación, se designaron los nueve miembros que conformarán el nuevo Consejo Directivo, quienes posteriormente han asumido los siguientes cargos:

Ginés Ángel García (Konery) – Presidente

(Konery) – Presidente Javier Mañueco (SinCeO2) – Vicepresidente

(SinCeO2) – Vicepresidente Javier Martínez Calahorro (Marwen) – Vicepresidente

(Marwen) – Vicepresidente Rocío Martínez Saborido – Secretaria General

– Secretaria General Fernando Durbán (INDEL Facilities) – Tesorero

(INDEL Facilities) – Tesorero Carlos Guasch (Balantia) – Vocal

(Balantia) – Vocal Rafael Gil (Sawatco) – Vocal

(Sawatco) – Vocal Iván Andrade (Energal) – Vocal

(Energal) – Vocal Sonia Andrade (Hellio) – Vocal

Este nuevo equipo trabajará para representar al sector e impulsar la competitividad y la sostenibilidad de la economía española a través del uso eficiente de la energía.

“Iniciamos esta etapa con el compromiso de dar continuidad al trabajo realizado, incorporando nuevas ideas y perspectivas. En los últimos dos años, A3E ha experimentado un crecimiento notable, de más de 30 empresas asociadas, un 26 por ciento. Este gran avance marca un momento clave para la Asociación, que debemos consolidar y fortalecer para seguir impulsando la eficiencia energética y la sostenibilidad en España”, asegura su presidente Ginés Ángel García.

Hoja de ruta

El nuevo Consejo Directivo se ha marcado ya una hoja de ruta clara y ambiciosa, que pasa por continuar con el crecimiento en asociados, que ya ha superado la cifra actual de más de 150 miembros y consolidar la diversidad de participación con la categoría de Miembros Protectores.

Otro de las puntas de lanza será seguir con las exitosas iniciativas de divulgación del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), a través de la Ruta CAE – que ya ha reunido a más de 2.600 profesionales en todo el país - y el Congreso CAE, posicionando a A3E como referente en Certificados de Ahorro Energético y que ya congregó a 300 personas en su primera edición este año.

En el ámbito de la formación, se buscará adaptar la formación existente a las necesidades reales de los asociados y del sector, ofreciendo programas de calidad y alineados con los retos actuales.

En el ámbito internacional, A3E seguirá desarrollando proyectos europeos estratégicos, como Build OSS en el campo de la rehabilitación energética de edificios, Audit Plus para la eficiencia energética de la industria o LOCAL GoGREEN para fomentar la sostenibilidad de los municipios.

Por último, potenciarán los Premios de Eficiencia Energética y Sostenibilidad, el referente del sector, fomentando la máxima participación de investigadores, empresas e instituciones.

Sobre la asociación A3E

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) es una organización nacional sin ánimo de lucro que cuenta en la actualidad con más de 150 compañías que representan toda la cadena de valor en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad.

A3E tiene vocación de representar los intereses de todas las empresas y pymes españolas, así como multinacionales que trabajan en el ámbito de la eficiencia energética en España, agrupando a Consultoras Energéticas/Auditoras, Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), fabricantes de equipos y componentes, instaladores, y distribuidoras y comercializadoras de energía. A3E tiene su sede en Madrid y cuenta con 12 delegaciones distribuidas por todo el territorio nacional.

Más información sobre A3E y sus actividades: www.a3e.es