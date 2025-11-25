Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente

El centro comercial Nueva Condomina continúa reforzando su oferta comercial con un plan de nuevas aperturas y renovación de locales.

En las próximas semanas, Manolo Bakes y Olebox abrirán nuevos establecimientos en el centro comercial y se sumarán a la apertura de Algo Bonito la semana pasada. A la llegada de estas firmas, unida a la reciente incorporación de la hamburguesería Vicio.

La cafetería de Manolo Bakes en Nueva Condomina, que estará disponible en diciembre, será la segunda apertura de la marca en la Región de Murcia y contará con una extensión de 89 metros cuadrados de sala interior y una terraza de 20 metros cuadrados más.

Por su parte, Algo Bonito aterriza en Murcia con un establecimiento de 145m2 en Nueva Condomina, que ya está abierta al público, mientras que Olebox, tienda especializada en artículos de coleccionismo, dispondrá de 93m2 a partir de diciembre.

A estas nuevas aperturas se suman las renovaciones de los locales de Alain Afflelou (151m2), Hawkers (46m2), Natura (182m2) y Salsa Jeans (137m2), lo que supone un total de 516 metros cuadrados reformados.

Roberto Méndez, director de Nueva Condomina, asegura que “es una prioridad para Nueva Condomina actualizar y mejorar continuamente nuestra oferta comercial. Además, nos encontramos a las puertas de Black Friday y Navidad y queremos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, con un mix de marcas, restauración y ocio que garantice una experiencia completa. Estamos muy orgullosos de darle la bienvenida a nuestros nuevos operadores y esperamos que los consumidores los disfruten”.