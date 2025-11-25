Ryanair fulmina una de las rutas nuevas pagadas por Marruecos al no superar el 14% de ocupación

No siempre el dinero todo lo puede. El Gobierno de Marruecos acaba de recibir el primer revés en su intento de convertir al país en un destino turístico de primer orden, ya que Ryanair ha fulminado una de sus nuevas rutas estrenadas este año con fondos públicos. La compañía irlandesa ha eliminado de sus buscadores la conexión entre Lanzarote y Dakhla después de 10 meses de operaciones en los que apenas alcanzó una ocupación media del 14,06%.

El estreno de esta ruta fue simultáneo al anuncio de la supresión de la que conectaba, a mercado, Vigo y Barcelona con ocupaciones superiores al 90%. El motivo esgrimido entonces fue que el aumento de tasas de Aena en los aeropuertos "regionales" hundía la viabilidad de las rutas, propiciando así un recorte de 45.000 plazas en el aeropuerto de Peinador y otras 300.000 en el de Lavacolla en Santiago. Mientras tanto, y gracias a los fondos públicos de Rabat, ha ofrecido 64.000 en las nuevas rutas desde las terminales de Madrid y Lanzarote.

Según la ministra de Turismo del país, Fatim-Zahra Ammor, el objetivo era convertir a la región en "un paraíso de deportes acuáticos de clase mundial" llegando a invitar a influencers para promocionar el territorio ocupado del Sáhara Occidental. De cara al Mundial de fútbol de 2030 la compañía también habhía anunciado una inversión de 185 millones de euros para la creación de una nueva base en Tánger. Ni en este acuerdo ni en el de promoción turística presentado con el CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, han trascendido las cifras aportadas por el Gobierno del país árabe. El primero de los contratos, previsto hasta 2027, no se llegará a cumplir.

El enlace desde el aeropuerto César Manrique se despidió el pasado 25 de octubre después de contabilizar 4.457 pasajeros en 166 operaciones. En resumen, menos de una treintena de pasajeros en cada trayecto. Durante estos diez meses no ha habido posiblidad de remontar el vuelo ya que los porcentajes de ocupación siempre han estado muy lejos de cualquier umbral de rentabilidad. En marzo marcó su mínimo con un 9,06% y en agosto el máximo, con apenas un 27,08%. Estos porcentajes de ocupación fueron destapados inicialmente por FARO y llegaron incluso a la prensa internacional, quien la calificó como "la extraña nueva ruta de Ryanair hacia la zona de conflicto más antigua del mundo".

Con el inicio de la temporada invernal aeronáutica esta conexión ha sido eliminada por completo de su página web, lo que da a entender que tampoco se retomará en el próximo verano. A la terminal de la antigua Villa Cisneros también vuela desde Madrid con una idéntica oferta de dos vuelos semanales y unos datos algo mejores. Los 32.291 viajeros desde Barajas suponen una ocupación media del 59,39%, con un pico del 86,71% en agosto. También Binter mantiene su operativa con los ATR72 a Gran Canaria, registrando 5.735 viajeros y una ocupación media bastante consolidada del 46,31% con un tráfico mayoritariamente de negocios.

Comparativa con las rutas de Vigo

Mientras tanto, la aerolínea irlandesa ha continuado con su cruzada contra Aena por el incremento de las tasas en 68 céntimos para el próximo año. Desde el 4 de enero dejará de conectar el aeropuerto de Vigo con el de Londres-Stansted a pesar de acumular 40.624 pasajeros y una ocupación media del 83,06% hasta octubre. Éste era el único vuelo internacional en Peinador, además de la única sufragada con fondos públicos por parte del Concello de Vigo con 605.000 euros anuales. Esto significa que todos los meses la ruta olívica ha tenido entre 10 y 30 puntos más de ocupación que la de Madrid-Daklha.

Ayudas públicas para aerolíneas en los aeropuertos del noroeste en 2025 y 2026 / Simón Espinosa

Pese a sus desplantes ante los gobiernos de varios países de Europa, Ryanair continúa teniendo en las administraciones públicas uno de sus mejores clientes. Solamente este año ha cobrado 4,6 millones de euros en concepto de contratos de promoción turística de los gobiernos de Vigo, Santiago, Asturias y Cantabria. Esta cifra podría incrementarse teniendo en cuenta que los ejecutivos autonómicos de estas dos provincias han lanzado concursos por otros 8,2 millones de euros para los próximos años.