Esta es la mejor ITV de Murcia según los propios murcianos: "Asesoran sin represalias y profesionales como la copa de un pino"

Con la reciente protesta de las ITV de la Región de Murcia se ha vuelto a poner el foco en uno de los servicios más importantes para el correcto funcionamiento de la circulación y la seguridad en las carreteras. La Inspección Técnica de Vehículos es ese trámite que quien más quien menos tiene que pasar cada cierto tiempo (en la mayoría de casos todos los años) y que cumple una función básica: garantizar unos mínimos de seguridad para que los vehículos que circulan no se conviertan en un riesgo para sus propios ocupantes ni para el resto de usuarios de la vía.

Esa importancia se ha hecho aún más evidente a raíz de los acontecimientos ocurridos recientemente en la Región. La Guardia Civil destapaba una trama delictiva en la que se otorgaban resultados favorables en inspecciones a vehículos que presentaban graves carencias técnicas. Según la información oficial se detuvo a varias personas relacionadas con una estación de ITV, talleres y clientes habituales, por delitos que van desde la falsedad documental hasta los relacionados con la seguridad vial. Uno de los coches implicados en este entramado sufrió un siniestro en la A-33 en el que falleció un bebé de once meses, después de que reventara un neumático en mal estado. Todo ello ha reabierto el debate sobre quién debe tener capacidad para certificar la aptitud de un vehículo y hasta qué punto debe reforzarse el control.

En paralelo a este contexto los propios murcianos han ido dejando su opinión de forma pública a través de las reseñas de Google. Y ahí, sin filtros ni intermediarios, se puede ver con claridad cuáles son las estaciones mejor valoradas por los usuarios en la Región.

La mejor puntuada: ITV La Hita (Mazarrón)

Entre todas las estaciones analizadas la que alcanza la puntuación más alta es ITV La Hita, en Mazarrón, con una valoración media de 4,8 estrellas sobre 5 y más de 600 reseñas.

Lo que más se repite en esas opiniones es la rapidez, la profesionalidad y el trato cercano. Hay quien afirma que apenas tuvo que esperar turno, otros destacan el trabajo del personal técnico y de oficina, y no faltan quienes subrayan que allí se sienten bien asesorados, sin presiones innecesarias: “asesoran sin represalias y profesionales como la copa de un pino”.

También aparecen comentarios sobre la buena organización, la facilidad para pedir cita y la sensación de estar en manos de gente que sabe lo que hace.

La que acumula más reseñas: ITV Yecla

Si se mira no solo la nota sino el volumen de opiniones, la que más destaca es ITV Yecla, con nada menos que 5.706 reseñas y una puntuación media de 4,6 estrellas. Es con diferencia la estación más comentada de todo el listado.

En sus valoraciones los usuarios ponen en valor varios aspectos clave: la rapidez con la que se mueven las colas, el número de operarios disponibles y la eficiencia del proceso. Hay quien asegura que, incluso con varias filas de vehículos, el tiempo de espera fue razonable y que todo el procedimiento estuvo bien organizado.

Otros remarcan el trato amable y profesional del equipo, que no solo se limita a inspeccionar, sino que además explica las observaciones de forma clara y da indicaciones para solucionar posibles fallos.

Un detalle que llama la atención es que hay personas que, aun viviendo fuera de la Región, se desplazan expresamente a Yecla para pasar allí la ITV. Según se desprende de algunas opiniones, hay conductores que vienen incluso desde localidades de Alicante atraídos por la buena fama del servicio.