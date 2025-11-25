Las empresas regionales ganan terreno en Centroamérica

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) impulsa las exportaciones a Centroamérica, donde las empresas de la Región empiezan a ganar terreno. Así, se ha organizado una misión comercial a Guatemala y El Salvador, que se celebra desde el pasado 23 de noviembre y hasta el 29 de noviembre, dirigida a empresas exportadoras y pymes con interés en abrir nuevos mercados, y que busca reforzar la presencia regional en dos destinos que están experimentando un notable crecimiento económico y una creciente demanda de productos españoles.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló que “Centroamérica es una región que está transformando su modelo productivo y necesita la calidad y el conocimiento que nuestras empresas pueden ofrecer”, y recordó que “las cifras avalan el interés creciente por estos mercados, donde las exportaciones regionales no dejan de crecer y están alcanzando niveles históricos”.

El dinamismo de las relaciones comerciales con ambos países refleja esa tendencia. En el caso de El Salvador, entre enero y julio de este año las empresas de la Región de Murcia han exportado 1,8 millones de euros, superando ya el total de todo 2024 y registrando un incremento del 134 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos exportados incluyen conservas hortofrutícolas, preparaciones alimenticias, ingredientes y aditivos para alimentación, así como azúcar y productos de confitería.

En cuanto a Guatemala, el pasado año se alcanzó una cifra récord de más de siete millones de euros en exportaciones, y entre enero y julio de 2025 las ventas regionales ya suman 4,7 millones de euros, un 17 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Las exportaciones más destacadas corresponden a ingredientes y aditivos para alimentación, equipamiento de riego, zumos y conservas hortofrutícolas, sectores de alto valor añadido y proyección internacional.

La misión ofrecerá agendas individuales de reuniones, encuentros con importadores y distribuidores, y visitas a empresas locales. Esta acción comercial se enmarca en el Plan de Promoción Exterior 2025, que impulsa el Gobierno regional en colaboración con las Cámaras de Comercio, para ampliar la base exportadora y reforzar la presencia de la Región de Murcia en mercados de crecimiento sostenido.

López Aragón subrayó que “nuestros productos agroalimentarios y la tecnología hídrica están encontrando una excelente acogida en los mercados centroamericanos”. “El objetivo de esta misión no es solo aumentar las ventas, sino abrir relaciones comerciales estables que conecten a la Región de Murcia con economías emergentes y comprometidas con la modernización”, concluyó la consejera.