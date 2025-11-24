La tradición e identidad murciana hecha libro marcan el inicio del 60º aniversario de Caja Rural Regional

Caja Rural Regional de Murcia y la Fundación Caja Rural Regional han celebrado con un éxito rotundo el ciclo de presentaciones del libro 'De punta a punta. Un paseo por la Región de Murcia', obra del cronista oficial de Fuente Álamo, Andrés Nieto Conesa, que ha inaugurado los actos conmemorativos del 60 aniversario de la entidad. Las dos citas, celebradas en Murcia y Fuente Álamo, reunieron a un nutrido público y contaron con la participación de destacadas personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial de la Región.

Gran acogida en la presentación inaugural en Murcia

El primero de los actos tuvo lugar el 12 de noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, en un encuentro que alcanzó aforo completo. La presentación estuvo moderada por la periodista Concha Alcántara, directora de la revista Élite, y reunió al autor junto a Tomás Martínez Pagán, empresario y embajador de Cartagena; Juan Andrés Jiménez, presidente de Caja Rural Regional; y José González, director general de la entidad y vicepresidente de la Fundación Caja Rural Regional.

El evento se abrió con la lectura de un fragmento del prólogo, obra del cronista oficial de Murcia y Caravaca, José Antonio Melgares, quien subraya en sus palabras el profundo compromiso del libro con la identidad murciana. Los intervinientes destacaron el papel de Caja Rural Regional como entidad cercana a las personas y comprometida con el desarrollo de la Región.

Fuente Álamo vuelve a llenar en una segunda presentación marcada por la cercanía

El ciclo continuó el 19 de noviembre en el Salón de Actos de la Cámara Agraria del Ayuntamiento de Fuente Álamo, en un evento también multitudinario y abierto al público. Esta cita estuvo moderada por la periodista Isabel Escribano y contó nuevamente con Nieto Conesa y Martínez Pagán. Se sumaron, además, José Antonio Melgares, autor del prólogo; la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez; y el presidente de la Fundación Caja Rural Regional, Antonio Arroyo.

Durante el encuentro, se puso de manifiesto el valor histórico, patrimonial y social que la obra recoge. El autor compartió el proceso de creación del libro y su intención de rendir homenaje a la “murcianía” a través de recuerdos, tradiciones, paisajes, gastronomía, folclore y personajes que conforman la identidad regional. Melgares retomó su célebre reflexión que abre el prólogo del libro: “No es más amante de su tierra quien lo dice más veces, sino quien más cosas hace por ella”.

Presentación del libro en Fuente Álamo. / Caja Rural Regional

En su intervención, el presidente de la Fundación Caja Rural Regional, Antonio Arroyo, agradeció el trabajo de los autores y la aportación cultural que representa la obra.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, subrayó también la importancia de este aniversario para la localidad y el orgullo que supone haber sido testigo del crecimiento y evolución de la Caja desde sus inicios.

“De punta a punta” propone un recorrido literario y emocional por la Región de Murcia, una invitación a descubrir su diversidad y su patrimonio humano. Un libro para recorrer la Región y una celebración para reforzar el compromiso con el territorio. La obra se consolida así como un eje central dentro del programa del 60 aniversario de Caja Rural Regional, que continuará en distintos municipios —entre ellos Murcia, Cartagena, Fuente Álamo y San Javier— con el propósito de seguir impulsando iniciativas culturales, sociales y económicas que fortalezcan el territorio.

Con esta iniciativa, Caja Rural Regional, única Caja Rural de la Región de Murcia, "continúa impulsando propuestas que contribuyen al desarrollo cultural y social del territorio, en línea con su vocación de cercanía y servicio a las personas".