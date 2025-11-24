Numismática
La moneda más cara de España triplica su récord y se subasta por 2,4 millones de euros
En 2009 la pieza alcanzó un valor récord de 800.000 euros, que ahora se multiplica por tres
EFE
Un centén segoviano de 1609, que ya era la moneda más cara de la numismática española cuando se subastó en 2009 por 800.000 euros, triplicó este precio al venderse nuevamente en puja este lunes por un precio final de 2,4 millones de euros, lo que la convierte en una de las de mayor valor en Europa Occidental.
El centén, una enorme moneda de oro de cien escudos de la época del rey Felipe III (1578-1621), tuvo un precio de salida de 2 millones de francos (2,1 millones de euros) y hubo tres pujas por ella que finalmente la situaron en 2,3 millones de francos (2,4 millones de euros).
La moneda era la estrella de la jornada de subastas que organizó la firma Numismatica Genevensis en el Hotel Mandarin Oriental de Ginebra y el récord logrado fue recibido con aplausos de los compradores y aficionados asistentes a la venta.
- Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: 'Esto va a ser un estropicio
- La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
- En directo: FC Cartagena-Eldense
- Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80
- Richard Gere apoyará a la Fundación Aladina en su gimnasio en la Arrixaca antes del encendido del Gran Árbol
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- El pedáneo de Cobatillas, al borde de la dimisión: 'El silencio es muy amargo
- Presentan en Alcantarilla una moción pionera para regular el uso del burka y el niqab