Juan Cánovas, director general de Cefusa, distinguido por su trayectoria profesional
La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales reconoce su dedicación a la mejora y modernización del sector ganadero
Juan Cánovas, director general de Cefusa, ha sido distinguido por la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales por su trayectoria profesional en el sector ganadero.
Cánovas ha recibido la placa especial de reconocimiento por su dedicación, durante 57 años, a la mejora y modernización del sector ganadero, así como por su compromiso al servicio de Cefusa, compañía líder en ganadería y fabricación de piensos de Grupo Fuertes.
La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales y su Fundación reconocen con estos premios anuales la experiencia y el trabajo colectivo que sostienen al sector, desde la gestión de materias primas hasta la calidad y seguridad alimentaria, pasando por la innovación y la sostenibilidad.
La entrega de estos galardones tuvo lugar esta semana en Madrid. Al evento asistieron representantes del sector, administraciones y asociaciones de la cadena de valor. Cada año reconocen a profesionales que han colaborado activamente con estas organizaciones y a destacadas personalidades del sector de la ganadería.
