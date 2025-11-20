Indra y Egatel sellan una alianza estratégica para desarrollar sistemas avanzados de defensa

Indra y Egatel, compañía gallega especializada en comunicaciones avanzadas y radiofrecuencia, han suscrito un acuerdo de colaboración estratégica para trabajar de forma conjunta en el desarrollo, fabricación e industrialización de nuevas soluciones en los ámbitos de defensa electrónica, mando y control, radares, simulación, espacio y comunicaciones.

El pacto, firmado por el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; y el consejero delegado de Egatel, Yago Novoa, fija un marco estable para identificar y promover nuevos proyectos tecnológicos y oportunidades de negocio que refuercen la soberanía nacional y refuercen el papel de la industria española de defensa en el mercado internacional.

Escribano subrayó que la alianza con Egatel permitirá sumar capacidades complementarias y acelerar el despliegue de soluciones tecnológicas de alto valor añadido destinadas tanto a las Fuerzas Armadas españolas como a otros clientes estratégicos dentro y fuera del país.

Por su parte, Novoa destacó que la firma de este acuerdo supone un hito para Egatel, al consolidar una colaboración estratégica que permitirá desarrollar, de manera conjunta, sistemas de comunicaciones y equipos electrónicos de alta fiabilidad, contribuyendo a fortalecer el ecosistema industrial de defensa en España y en otros mercados clave.

Entre las principales áreas de cooperación se encuentran el diseño y producción de sistemas de comunicaciones avanzadas —incluidos terminales SatCom de nueva generación—, la integración electrónica y electromecánica, la industrialización y el mantenimiento de equipos, así como la prestación de servicios integrales para la gestión del ciclo de vida de sistemas propios y de terceros, tanto en el mercado nacional como internacional.

El acuerdo prevé la creación de un Comité de Seguimiento encargado de definir la estrategia compartida, analizar nuevas oportunidades comerciales y supervisar la ejecución de los proyectos conjuntos.

Esta colaboración se enmarca en los grandes programas de modernización de las Fuerzas Armadas. Una vez se traduzcan en contratos, estos planes contribuirán a avanzar hacia una mayor autonomía estratégica e industrial en defensa y favorecerán la creación de más de 3.000 empleos directos de ingeniería y producción dentro de Indra y en su cadena de suministro.

Indra Group pretende abordar estos programas apoyándose en su red de socios industriales. Actualmente trabaja con más de un millar de colaboradores y prevé incorporar alrededor de 200 nuevos proveedores y aliados repartidos por todo el territorio español.