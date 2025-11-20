CaixaBank inaugura en Murcia su espacio más innovador: así es la nueva Store El Carmen

CaixaBank ha inaugurado oficialmente su nueva oficina Store El Carmen, situada en la Plaza González Conde, 3, en el emblemático barrio murciano de El Carmen. Con una superficie de más de 725 metros cuadrados y un equipo formado por 14 profesionales, este nuevo espacio refuerza el compromiso de la entidad con la atención personalizada, la innovación y la cercanía al cliente.

La inauguración ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García; el alcalde Murcia, José Ballesta; el director comercial de Red de CaixaBank en la Región de Murcia, Javier Aznar; y el director de la oficina, Raúl Andugar; junto a clientes, comerciantes y representantes del tejido económico y social del barrio de El Carmen.

La directora territorial de CaixaBank ha destacado que “esta nueva oficina representa nuestra forma de entender la banca, una banca cercana, moderna y orientada a las personas, porque en CaixaBank creemos que la innovación solo tiene sentido si mejora la vida de nuestros clientes y de las comunidades en las que estamos presentes, siendo este modelo Store una muestra clara de ello, ya que ofrece un entorno más abierto y confortable donde escuchar, asesorar y acompañar a las personas con la máxima especialización”.

Por su parte, el alcalde de Murcia ha manifestado que “la apertura de esta nueva oficina Store en el corazón del barrio del Carmen es una magnífica noticia para nuestra ciudad. Agradecemos a CaixaBank su apuesta decidida por Murcia y por un barrio con tanta identidad e historia, que sigue siendo un motor social y comercial esencial. Proyectos como este refuerzan la cercanía con los ciudadanos, incorporan innovación y un servicio personalizado, y contribuyen al dinamismo económico y al bienestar de las familias, comercios y empresas del entorno”.

La oficina Store El Carmen está compuesta por un equipo de 14 profesionales: cinco especialistas en operativa de cajeros automáticos, tres gestores de Banca Premier, dos gestores de Negocios y tres gestores de Banca Personal, además del director y personal de apoyo. Un equipo multidisciplinar preparado para atender tanto a particulares como a empresas, comercios y autónomos del entorno.

Este modelo de oficina, que CaixaBank ha implantado en las principales ciudades de la Región, se caracteriza por su diseño innovador y su distribución en espacios abiertos que facilitan la comunicación y mejoran la experiencia del cliente. Las oficinas Store integran la atención presencial con las soluciones digitales avanzadas, combinando tecnología, asesoramiento y cercanía.

Con la apertura de Store El Carmen, CaixaBank consolida su red en la ciudad de Murcia, reforzando su presencia en un barrio de gran relevancia social, cultural y comercial. La entidad reafirma así su compromiso con la Región, con un modelo de banca que evoluciona al ritmo de sus clientes y mantiene como guía su lema corporativo: ‘Tú y yo. Nosotros’.

Sobre CaixaBank en la Región de Murcia

CaixaBank es la entidad financiera de referencia en la Región de Murcia, donde mantiene una amplia red de oficinas y una fuerte vinculación con el tejido empresarial, institucional y social. A través de su modelo de banca de proximidad, la entidad impulsa proyectos de desarrollo económico y social, promueve la inclusión financiera y apoya iniciativas en el ámbito de la educación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la acción social.

Un nuevo modelo de oficina para dar respuesta a las nuevas necesidades

Toda la red de oficinas de CaixaBank se encuentra en constante evolución para seguir estando cerca de las demandas de los clientes. En este sentido, el nuevo modelo de oficina Store responde a las conclusiones de diversos tests realizados con clientes, empleados y personas no clientes, que aportaron sus opiniones sobre cómo querían que fuese su oficina bancaria.

En las oficinas Store el cliente cuenta con un gestor personal de referencia con el que puede concertar una cita previa en horario de apertura ininterrumpido mañana y tarde de lunes a jueves, de 8.30 a 18.30 horas y los viernes, de 8.30 a 14.30 horas. Durante los meses de julio y agosto, el horario de apertura al público es de 8.30 a 14.30 horas.

Las oficinas Store de CaixaBank también han incorporado innovaciones para facilitar al cliente la entrevista con su gestor mediante reserva de cita previa, así como herramientas que ayudan a reducir tiempos de espera. La estética de las oficinas Store es completamente diferente a la convencional, con amplios espacios donde se eliminan las barreras físicas entre clientes y empleados.

Asimismo, este modelo dispone de una amplia zona de cajeros 24 horas. Se trata de terminales que permiten extracciones y todo tipo de operaciones con tecnología avanzada, pensada para mejorar la experiencia de usuario. Incluyen desarrollos y características para la accesibilidad, como menús guiados por voz o ayudas en lenguaje de signos. Además de atención financiera, el cliente cuenta con servicios adicionales, como invitaciones a eventos exclusivos o charlas formativas.