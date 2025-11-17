Facua denuncia la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas

Facua Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas.

En un comunicado, la organización denuncia que, aunque no indican de forma explícita que son muñecas para la masturbación masculina, en los anuncios aparecen distintas imágenes "en las que se distinguen perfectamente los rasgos aniñados" y se muestra una mano que las sujeta por la barbilla "para remarcar el carácter sexual de las muñecas".

Estas son descritas con expresiones como "cara linda e infantil", "boca se puede abrir", "boca simulada", "apertura y cierre de barbilla" y "cavidad oral simulada".

En una de ellas se indica que tiene "cuerpo de aproximadamente 120 centímetros". Las muñecas se venden a precios que oscilan entre 241 y 442 euros.

Una de las empresas que comercializa estas muñecas sexuales a través de Aliexpress está domiciliada en la provincia china de Hunan y se denomina Changsha Qiushang Mingzhu Technology Co., Ltd. Varios de los modelos denunciados por Facua han sido ya retirados de la plataforma, aunque otros siguen comercializándose.

Los productos fueron localizados por técnicos de Facua realizando búsquedas en internet en las que introdujeron términos como "muñecas sexuales niñas", si bien dentro de la plataforma AliExpress estos productos no cuentan a día de hoy con descripciones que aludan a su carácter sexual.

En sus denuncias, argumenta que la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas vulnera la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que en su artículo 11 considera ilícita la publicidad que fomente o normalice las violencias sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños.

También incumplirían, añade, la Ley General de Publicidad, que en su artículo 3 declara ilícita la publicidad que coadyuve a generar violencia contra menores de edad.