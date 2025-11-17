El esparto se hace un hueco en la construcción sostenible e innovadora

El Ayuntamiento de Cartagena celebró la pasada semana el Congreso Spartaria–EcoNova: Esparto y Bioconstrucción en la Industria de la Construcción, un encuentro que sirvió como espacio de cooperación y diálogo entre instituciones, tejido empresarial y agentes técnicos con el propósito de impulsar la aplicación real de los biomateriales en la construcción, destacando el potencial del esparto como recurso sostenible, de proximidad y alineado con los principios de economía circular.

Durante el congreso se pusieron en común experiencias, casos de éxito y líneas de trabajo orientadas a promover un modelo constructivo más responsable y respetuoso con el entorno, así como a fortalecer las redes de colaboración institucional y empresarial que permitan el desarrollo de nuevos proyectos piloto, soluciones constructivas basadas en biomateriales y oportunidades de innovación en el sector.

Con estas jornadas, Cartagena consolida su posición como referente nacional en bioconstrucción y economía circular, potenciando un ecosistema local capaz de generar conocimiento, empleo y avances tecnológicos vinculados a la sostenibilidad.

La iniciativa Spartaria, liderada por el Ayuntamiento de Cartagena, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Mediterráneo para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.