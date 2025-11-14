El Patronato de FUERM se reúne en ENAE para revisar el cierre del curso 24/25 y definir los proyectos estratégicos de 2026

El Patronato de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia (FUERM), entidad fundada en 1988, celebró ayer su sesión ordinaria en la sede de ENAE.

La reunión, centrada en analizar el cierre del curso académico 2024/2025 y definir los proyectos estratégicos para 2026, tuvo lugar en un contexto de consolidación del prestigio de ENAE, clasificada recurrentemente por Forbes entre las mejores escuelas de negocio de España y destacada por la calidad de sus másteres en rankings de referencia como el de El Mundo o QS.

Durante la sesión, presidida por Antonio Ballester (Presidente de FUERM desde 2016) y dirigida por Miguel López (Director General desde 2018), se presentó el resumen de actividades del curso 2024/2025. Se destacó la evolución positiva de los programas formativos, el éxito de las iniciativas de empleabilidad y la creciente actividad internacional de la escuela.

Impulso estratégico para 2026

Con la vista puesta en 2026, el Patronato abordó las líneas estratégicas diseñadas para mantener a ENAE a la vanguardia de la formación ejecutiva. Los ejes principales aprobados buscan potenciar:

Innovación formativa: El diseño de nuevas oportunidades formativas alineadas con las necesidades reales del tejido empresarial, con especial foco en digitalización y competencias profesionales emergentes.

Conexión empresarial: El fortalecimiento de programas que conecten de forma efectiva el talento académico con las empresas de la Región y del ámbito nacional.

Expansión y alianzas: El impulso de nuevas alianzas estratégicas con organizaciones y escuelas de negocio nacionales e internacionales.

Un referente en formación ejecutiva

Desde su creación, ENAE se ha consolidado como un pilar en la formación de directivos en el levante español. Con más de 37 años de trayectoria, su modelo de éxito se basa en una estrecha conexión con la realidad empresarial.

Este prestigio se ve respaldado por acreditaciones internacionales como CLADEA y por su presencia constante en los principales rankings nacionales e internacionales. Esta reputación permite a la Fundación atraer talento y seguir siendo un motor clave para el desarrollo económico regional.

El proyecto de FUERM es respaldado por un Patronato que integra a algunas de las entidades y empresas más relevantes de la Región de Murcia. Entre ellas se encuentran las universidades públicas (Universidad de Murcia - UMU y Universidad Politécnica de Cartagena - UPCT), las principales organizaciones empresariales (CROEM, Cámara de Comercio de Murcia) y el gobierno regional (INFO), junto a compañías líderes en sus sectores como Grupo Fuertes, Vidal Golosinas, Extintores Zenith, Fundación Cajamurcia, Banco Santander, Grupo Zambudio, La Verdad, Repsol y Terrapilar.

La reunión contó con la participación de Antonio Ballester, Presidente de FUERM; José Luján, Rector de la UMU; Mathieu Kessler, Rector de la UPCT; Antonio Calvo-Flores, Director Académico de ENAE; Bartolomé Viúdez, Presidente del Consejo Social de la UMU; Samuel Baixauli, Decano de la Facultad de Economía de la UMU; Antonio Duréndez, Vicerrectora de Economía, Empresa y Emprendimiento; Francisco Hernández, Consejero Delegado de Vidal Golosinas; Juan Manuel Nuñez, Grupo Santander; Rafael Quesada, Director del Complejo Industrial de Cartagena – Repsol.

Con esta sesión, FUERM y ENAE Business School reafirman su compromiso de ser el nexo fundamental entre la excelencia académica y el desarrollo del tejido económico, consolidando a la Región de Murcia como un polo de atracción de talento directivo.