El SEF ofrecerá 242 cursos gratuitos para impulsar la inserción laboral

Cerca de 3.600 personas desempleadas de la Región de Murcia podrán mejorar su cualificación el próximo año gracias a los 242 cursos gratuitos que ofertará la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), con un presupuesto de 14,5 millones de euros.

El objetivo de estas subvenciones, destinadas a entidades de formación acreditadas, es mejorar la inserción laboral de sus participantes, por lo que el SEF introduce en esta oferta formativa 24 nuevas especialidades vinculadas a sectores en los que se ha detectado una mayor demanda de trabajadores.

De esta manera, el año que viene se programarán por primera vez desde el SEF contenidos relacionados con la reprografía y manipulado de productos gráficos, control de plagas y gestión ambiental, así como tapizado bordado y estampación o transformación de polímeros, entre otros.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó que “volvemos a hablar de una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral de la Región, pero también de una apuesta decidida del SEF por la formación dual, ya que todos los certificados que se ofertarán combinarán aprendizaje en las entidades de formación con la práctica profesional en empresas”.

Asimismo, las personas en desempleo también podrán acceder a certificados profesionales relacionados con la gestión económica y administrativa de empresas y la producción y mantenimiento agrícola y medioambiental. Además, esta oferta contempla formación en técnicas constructivas y control de obra, cualificación en montaje o mantenimiento y desarrollo de proyectos eléctricos.

Las entidades de formación interesadas en impartir estas acciones formativas del SEF tienen de plazo desde mañana, 12 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, para solicitar estas subvenciones, publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).