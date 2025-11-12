El talón de Aquiles de los 'influencers': mucho estilo pero solo uno de cada cinco protege su propiedad intelectual

Mientras que las grandes estrellas de la música o el deporte, como Shakira, Rosalía o Messitienen clara la importancia de proteger su imagen o el uso de su nombre mediante el registro de marcas u otras figuras de propiedad intelectual similares, la mayoría de 'influencers' todavía no ha dado ese paso. En concreto, apenas un 18 % de estos consejeros de estilo o hábitos saludables que pueblan redes como Instagram, YouTube o Tiktok -es decir, menos de uno de cada cinco- posee algún tipo de derecho de este tipo.

Así lo revela una encuesta realizada por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) entre 300 'influencers' de todo el continente, para conocer su grado de conocimiento y su disposición ante esta materia.

Como se apunta en la introducción del estudio, la institución dirigida por João Negrão decidió lanzar esta consulta después de que un estudio anterior revelara que el 8 % de los jóvenes había accedido a contenido ilegal por recomendación de este tipo de perfiles, y hasta un 11 % aseguraba que sus recomendaciones había sido uno de los factores que les había llevado a comprar falsificaciones.

Un dato más que preocupante, si se tiene en cuenta que las redes se han convertido en la principal fuente de información de los más jóvenes, que son, a su vez, los menos concienciados contra la piratería, según diversos estudios del organismo comunitario.

Los resultados

De acuerdo con esta encuesta, hasta el 92 % de los 'influencers' consultados reconocen ganar dinero con esta actividad, lo que significa que son profesionales de la misma. A pesar de ello, apenas un 18 % tiene algún tipo de derecho de propiedad intelectual, lo que no deja de sorprender para alguien que vive de su imagen pública.

De hecho, este porcentaje ni siquiera cubre al 30 % que asegura tener una marca, lo que significa que muchos no la tienen registrada, con el riesgo que esto supone de que otra empresa decida utilizarla.

Eso sí, entre quienes sí tienen algún tipo de derecho se observa también que están más avanzados en su trayectoria de emprendimiento, ya que en este caso quienes ya tienen una marca son el 55 % y un 33 % opera una tienda online para vender productos, casi el doble que a nivel general.

Muchos jóvenes quieren ser 'influencers'. / Jorge Vega

En cuanto a su actitud frente a la piratería y la falsificación, un 96 % de estos 300 'influencers' consultados señala que se siente de alguna forma responsable por el impacto que su contenido promocional tiene entre su audiencia. Así, un 92 % sostiene que siempre verifica la legitimidad de las marcas que anuncia.

En cuanto a la posibilidad de utilizar su perfil para combatir activamente estas lacras a través de sus perfiles, una mayoría -un 48 %- cree que no afectaría a su número de seguidores, pero otro 17 % teme perder 'followers' si realiza este tipo de publicaciones. Un hecho que los propios autores del informe califican como "preocupante" dada la importancia que este tipo de líderes de opinión tienen actualmente entre los jóvenes.

Inteligencia artificial

En cuanto a los riesgos de la inteligencia artificial, el 51 % de los 'influencers' encuestados reconoce haber utilizado esta tecnología alguna vez y un porcentaje similar, un 47 %, cree que otras personas podrían utilizar la IA para alterar su contenido y utilizarlo en beneficio propio.

En este mismo sentido, el 72 % está al tanto de que el contenido generado con inteligencia artificial puede infringir los derechos de propiedad intelectual de otras personas.

Ante esta situación, los responsables del informe señalan la necesidad de trabajar con este tipo de figuras para que difundan la necesidad de respetar estos derechos. Para ello, también proponen preparar el terreno informando a los 'influencers' sobre el impacto real de estas prácticas y formándoles, especialmente, sobre las consecuencias que podría tener la IA.

Por último, se propone realizar un estudio de seguimiento dentro de dos años para comprobar cómo va evolucionando la posición de estos influenciadores en la materia.