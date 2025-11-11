Frecom y Talasur se alían para impulsar el nuevo HUB empresarial del entorno Murcia-Mar Menor-Cartagena

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) ha sido la primera entidad en firmar un convenio de colaboración con el nuevo HUB Bestobusiness, el espacio empresarial promovido por el grupo Talasur. Se trata de un centro de conexión profesional y de impulso al ecosistema empresarial ubicado estratégicamente entre Murcia, el Mar Menor y Cartagena.

Este acuerdo representa un paso firme de Frecom en su objetivo de estar más cerca de las empresas del territorio, con nuevos modelos de relación más flexibles, abiertos y adaptados a la realidad del mercado.

“Queremos ser una federación presente, útil y accesible para todas las empresas del sector, independientemente de dónde se ubiquen. Este HUB representa una nueva forma de trabajar y de crecer, y Frecom tiene que estar ahí, junto al talento, impulsando la colaboración y abriendo nuevas vías de desarrollo”, ha asegurado José Hernández, presidente de Frecom.

Gracias a este convenio, la Federación contará con presencia física en el HUB, ubicado en el parque empresarial Polaris World, desde donde podrá desarrollar reuniones, formación y encuentros empresariales. Además, se abre la puerta a nuevas colaboraciones orientadas al crecimiento conjunto del sector de la construcción, el diseño y la innovación.

Según ha señalado Salvador Bernal, CEO de Talasur, “No proponemos solo un espacio, proponemos co-crear posibilidades. Queremos ser ese centro de conexiones donde las empresas no solo ocupan un espacio, sino que comparten, se enriquecen y se multiplican. Que Frecom haya sido la primera en apostar por este modelo nos reafirma en el camino”.

El nombre Bestobusiness refleja esa filosofía: ser el mejor entorno posible para hacer crecer ideas, proyectos y relaciones profesionales. Más que un coworking, el HUB ofrece un ecosistema completo con espacios de trabajo, formación, networking, grabación y asesoramiento, "todo bajo un enfoque colaborativo y flexible".

Con esta alianza, Frecom refuerza su posicionamiento como referente en el nuevo ecosistema empresarial de la Región y da un paso más en su estrategia de modernización del sector. “Con este nuevo HUB, Grupo Talasur continúa demostrando que está a la cabeza de la innovación, de la atracción de talento y de la modernización del sector de la construcción”, concluye Hernández.