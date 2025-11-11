CaixaBank aumenta la financiación de viviendas con certificación energética A y B

CaixaBank ha alcanzado 1.185 millones de euros en financiación de viviendas de uso residencial con certificado de eficiencia energética A o B durante los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se formalizaron 4.089 operaciones por un importe total de 958 millones.

En los nueve primeros meses del año, la entidad ha suscrito 5.710 operaciones de este tipo, consolidando su posicionamiento como entidad referente en la financiación de vivienda energéticamente eficiente y su compromiso con la transición energética del sector inmobiliario residencial.

La entidad financia estas operaciones a través de su amplia oferta hipotecaria, que incluye la Hipoteca Eficiente, una solución diseñada para impulsar la sostenibilidad en el ámbito residencial. Este producto permite la adquisición y reforma de una vivienda para hacerla eficiente. Las actuaciones financiables incluyen mejoras de aislamiento, sustitución de ventanas, instalación de sistemas de climatización más eficientes o incorporación de energías renovables.

Para acceder a esta modalidad, las reformas deben suponer una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía no renovable y una mejora mínima del 7% en la calificación energética global del inmueble, certificadas mediante un informe energético oficial. Además, CaixaBank ofrece un sistema de desembolso por fases vinculado al avance de las obras, que facilita la ejecución de los proyectos sin comprometer la liquidez del cliente.

Con esta línea de negocio, CaixaBank refuerza su compromiso con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética del parque inmobiliario. De hecho, la ambición del banco va más allá de lo que marca la Directiva (UE) 2024/1275, que establece que todos los edificios residenciales deberán alcanzar como mínimo la clase energética D en 2033. CaixaBank promueve activamente la mejora hacia certificaciones A y B, apostando por un parque inmobiliario más eficiente y sostenible.

Compromiso con la sostenibilidad y la transición energética

La financiación de viviendas sostenibles forma parte del Plan de Sostenibilidad 2025-2027 de CaixaBank, que contempla la movilización de 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para favorecer la transición hacia una economía baja en carbono.

En los primeros nueve meses del año de 2025, CaixaBank ha superado los 33.300 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles, un 40% más respecto al mismo periodo de 2024, y más del 16% de los ingresos financieros están generados por financiación sostenible.

Dentro del Plan de Sostenibilidad, la entidad mantiene sus objetivos públicos para 2030 de reducción de las emisiones de CO2 financiadas en los sectores de mayor intensidad en emisiones: eléctrico, petróleo y gas, automoción, hierro y acero, agropecuario, inmobiliario (residencia y comercial), aviación y naval, para avanzar en su compromiso de emisiones cero netas en 2050. Concretamente, para el sector inmobiliario residencial, el objetivo público de reducción de las emisiones de CO2 financiadas en intensidad física para sector residencial es de -19%.