Arquitectos, diseñadores, fabricantes, hoteleros de la Región tienden puentes con América, Europa y Oriente Medio

Cartagena acogió esta semana la novena edición del Foro Contract del Mediterráneo, una cita organizada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), que se consolida como punto de encuentro de referencia para arquitectos, diseñadores, fabricantes, hoteleros y otros profesionales. Este año el foro centra su atención en Latinoamérica, EEUU, el Caribe y el Golfo Arábigo.

En concreto, el Foro contó con la presencia de delegaciones y prescriptores internacionales procedentes de destinos estratégicos como República Dominicana, México, Dubái, Colombia, Reino Unido y EEUU. También han estado presentes importantes empresas españolas buscando colaboraciones con empresas regionales.

El foro combina encuentros empresariales, conferencias y presentaciones que buscan generar nuevas sinergias entre la industria del diseño, el turismo y la innovación, reforzando el papel de la Región de Murcia como nodo mediterráneo del sector Contract.

Además, el programa de la edición de este año incluye una sesión de encuentros bilaterales entre los prescriptores que visitan la Región y las empresas o profesionales que participan en el evento. Asimismo, hay prevista una jornada de visita a corporaciones destacadas como las empresas Beltá Frajumar, IHM Group y Reyes Ordoñez.

“El sector Contract regional está demostrando su capacidad para abrir mercado en proyectos hoteleros y residenciales de alto nivel, gracias a la calidad y el diseño de nuestras empresas”, explicó el director del Info, Joaquín Gómez, quien destacó que “este foro conecta talento y negocio, puesto que nos visitan importadores que desarrollan grandes proyectos en su país, y consolida la proyección internacional de un sector que genera empleo, valor añadido y prestigio para la Región de Murcia”.

El Contract agrupa a todas aquellas empresas y profesionales que intervienen en el diseño, fabricación y equipamiento integral de espacios públicos o privados, como hoteles, oficinas, restaurantes o viviendas colectivas y que deben ofrecer soluciones personalizadas, coordinadas y de alta calidad estética y técnica. En este ámbito se enmarcan sectores como el mueble, la iluminación, los pavimentos, los textiles, los complementos de decoración o el equipamiento para baño y cocina.

Por otro lado, Gómez subrayó el excelente comportamiento de las exportaciones del sector, que entre enero y agosto de 2025 alcanzaron los 161,66 millones de euros, lo que supone un 8,82 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. “Estos datos reflejan que somos la décima provincia más exportadora de España, con una fuerte presencia en mercados consolidados como Francia, Portugal e Italia, y con nuevas oportunidades que se abren en destinos emergentes”, añadió.

Los productos más exportados por las empresas regionales incluyen textiles, electrodomésticos, mobiliario, iluminación, menaje, piedra natural y pavimentos cerámicos.