Andamur continúa marcando hitos en materia de sostenibilidad

La empresa de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa, Andamur, continúa consolidando su compromiso con la sostenibilidad a través de diferentes iniciativas y proyectos.

Por un lado, acaba de presentar su quinto Informe de Sostenibilidad, un documento que refleja los avances y logros alcanzados durante 2024 en el marco de su Plan de Responsabilidad Social Corporativa “Cuidamos lo que Importa”. Este plan se articula en seis ejes fundamentales: personas, cuidado del chófer, compromiso social, medio ambiente, gobierno corporativo e igualdad.

Por otro, ha vuelto a celebrar una nueva edición de “Cuida Tu Salud en Ruta”, un programa con el refuerza su compromiso con el bienestar de los chóferes a través de acciones que promueven el deporte, la alimentación saludable y el descanso durante sus rutas. Todo ello, con un componente solidario.

Todo ello le ha valido la obtención del galardón Truck Friendly, impulsado por Truck Friendly Movement, en la categoría de Organización.

Informe de Sostenibilidad

Entre las iniciativas más destacadas figura WOW – Women on the Way, proyecto lanzado para visibilizar el papel de la mujer en el transporte y sumar talento femenino a un sector tradicionalmente masculinizado. Esta acción culminó con la primera edición de los Premios WOW, celebrados en febrero de 2025, que reconocieron la trayectoria de mujeres inspiradoras en la carretera, la empresa y la innovación. En el ámbito de las infraestructuras, la compañía inauguró Andamur San Román II (Álava), una nueva área de servicio que triplica la capacidad de suministro en la región y refuerza el compromiso de la empresa con la eficiencia, la seguridad y el bienestar de los conductores.

En materia medioambiental, Andamur logró la neutralidad en carbono por tercer año consecutivo, compensando el 100 % de sus emisiones directas y consolidando su hoja de ruta basada en calcular, reducir y compensar el impacto ambiental. Su estrategia de RSC, alineada con los ODS de Naciones Unidas y los estándares GRI, se apoya además en la colaboración con la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia. La compañía también fomentó la participación interna con el reto solidario 'Tú Decides', en el que los empleados eligieron cinco entidades sociales beneficiarias de 15.000 euros (Asociación Valórate más, Asociación Esclerosis Múltiple de Lorca, Asociación D´Genes, ELA Esclerosis Lateral Asociada Región de Murcia y Centro de Protección Animal Fundación Animal Rescue), demostrando que la sostenibilidad en Andamur se construye desde dentro y maximizando el impacto real en la sociedad.

'Cuida Tu Salud en Ruta'

Desde hace más de 35 años, Andamur trabaja con un propósito claro: cuidar de cada chófer que confía en sus áreas de servicio. Conscientes de los desafíos que afrontan en su día a día, impulsan cada año la campaña 'Cuida Tu Salud en Ruta', centrada en promover hábitos saludables, la ergonomía al volante y espacios de ocio y descanso que mejoren su calidad de vida e impacten en su bienestar físico y emocional.

“Este proyecto nació de la necesidad de ofrecer a los chóferes espacios y acciones que les permita mejorar su día a día durante sus largas rutas, aunando deporte, dieta saludable y ocio”, comparte Miguel Ángel López, CEO de Andamur.

Este año ha destacado la iniciativa “Tus kilómetros suman”, en la que, durante varios días, en sus áreas de servicio Andamur Pamplona y Andamur Guarromán, los chóferes han participado en una actividad con bicilicuadoras que ha combinado deporte, ocio, salud y solidaridad.

Mientras pedaleaban para preparar un batido saludable, los participantes han sumado kilómetros que se han transformado en un total de 1800 kilos de alimentos donados a los Bancos de Alimentos de Navarra y Jaén. Además, todos los participantes han recibido regalos directos por su implicación.

Además, con motivo del Día Internacional de la Alimentación Saludable, Andamur ha instalado corners de fruta gratuita en todas sus áreas de servicio para fomentar el consumo diario de fruta entre los chóferes y promover una dieta equilibrada durante sus rutas.

A todo ello hay que sumar la red de instalaciones deportivas de Andamur, que cuenta con un gimnasio gratuito en Andamur La Junquera y otro en Andamur San Román, así como un servicio gratuito de bicicletas y parking en Andamur San Román.

De este modo los chóferes pueden disfrutar de rutas en bicicleta por el entorno, combinando deporte, naturaleza y desconexión durante sus descansos.

Premios Truck Friendly

Todas estas iniciativas responden a un sólido compromiso de Andamur con el chófer, a quien sitúa siempre en el centro, velando por su seguridad y descanso y convierten a la compañía en merecedora de galardones. El último, el Premio Truck Friendly en la categoría de Organización por parte de Truck Friendly Movement. Esta plataforma, impulsada por organizaciones de transportistas y cargadores representadas en la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), la Asociación de Cargadores de España (ACE), el Centro Español de Logística (CEL) y el Clúster Logístico de Aragón (ALIA), responden al convencimiento de que las prácticas responsables relacionadas con el transporte de mercancías y hacia el chófer deben ser puestas en valor, con el fin de promover un mayor número de actuaciones RSC en esta sector.

Ángeles Ruiz, directora Marketing, Atención al Cliente y RSC de Andamur, fue la responsable de recoger este galardón.

Andamur es la empresa de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa, presente en nueve países europeos y con más de 1.400 estaciones de servicio. En España con una red propia de áreas de servicio -La Junquera, La Junquera-Llers, El Límite, Guarromán, Pamplona, Lorca, San Román y San Román II-, diseñadas específicamente para mejorar la vida de los conductores profesionales y garantizar su seguridad.