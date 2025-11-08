Obramat sigue expandiéndose con un nuevo almacén en Murcia

Obramat, la empresa retail de referencia de distribución de materiales en el mercado de la construcción y reforma, consolida su plan de expansión en España con la apertura de cuatro nuevos almacenes en 2026, ubicados en Murcia, Narón (A Coruña), San Cibrao (Ourense) y Salt (Girona). Con estas incorporaciones, la compañía alcanzará durante 2026 los 43 almacenes en España y Portugal contando con la apertura de Jerez a finales de 2025 y manteniendo abiertas las opciones de crecimiento en nuevas ubicaciones estratégicas.

Presente en la región desde 2019, Obramat consolida su crecimiento en Murcia con la construcción de su segundo Almacén, ubicado en la pedanía de Churra. El nuevo centro contará con una superficie de más de 6.800 m² de sala de ventas, que permitirá ampliar la capacidad de servicio a los profesionales de la construcción y la reforma de toda la región.

Este proyecto refuerza el compromiso de Obramat con el desarrollo económico y social de la Región de Murcia, donde ya cuenta con una ‘Familia Naranja’ de más de 200 colaboradores. Además, la compañía mantiene más de 55 acuerdos con proveedores locales, como parte de su estrategia por ofrecer referencias de marcas de proximidad, que ayude a fortalecer el tejido productivo murciano.