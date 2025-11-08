El espíritu del deporte y el talento llenan el Museo Arqueológico de Murcia en los VI Premios Universae-SBW

El Museo Arqueológico de Murcia acogió este jueves la gala de entrega de la sexta edición de los Premios al Espíritu Deportivo Universae-SBW, un evento que reconoce el esfuerzo, la superación y los valores en el ámbito deportivo. La ceremonia, que forma parte del VIII Congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business, reunió a destacadas figuras del deporte, empresas e instituciones en un acto protagonizado por la emoción, inspiración y los reconocimientos al talento regional.

Antonio Cánovas, presidente de Universae ha destacado que “el talento y la pasión por el deporte que hay en la Región de Murcia son extraordinarios. Desde Universae queremos seguir apoyando a quienes contribuyen a hacerlo crecer, no solo por sus logros, sino por los valores que representan y que proyectan una imagen positiva de nuestra comunidad.”

Para el Director de SBW Sport Business World, Antonio Ruiz, los Premios al Espíritu Deportivo Universae-SBW “son el mejor cierre posible para una jornada en la que el deporte se analiza, se comparte y se celebra. Es una manera de reconocer de forma pública a quienes encarnan los valores del deporte murciano”.

Silvia Lloris, talento joven del deporte femenino

En la categoría de Mejor Deportista Femenina, el premio ha sido este año para Silvia Lloris, futbolista murciana y una de las grandes promesas del fútbol español. Por motivos deportivos no ha podido asistir al acto y su hermano ha sido el encargado de recoger el galardón en su nombre de manos del presidente de UNIVERSAE, Antonio Cánovas.

Homenaje póstumo a Borja Gómez

El reconocimiento a título póstumo ha sido para el piloto Borja Gómez, cuya entrega y amor por el motociclismo le han convertido en un referente. El premio ha sido entregado por Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia, y recogido por sus padres, en uno de los momentos más emotivos de la gala.

Alhama CF ElPozo, referente del deporte de equipo

El Alhama CF ElPozo ha recibido el premio en la categoría de Deporte de Equipo, por su destacada trayectoria, compromiso con el fútbol femenino y valores de superación. Juanjo Fernandez Nova, vicepresidente del Real Murcia, ha sido el encargado de entregar el reconocimiento, que ha recogido su presidenta, Tamara García, el director deportivo Juan Antonio García “Randri” y las capitanas del equipo Raquel Pinel y Estefanía Lima.

Corriendo Tras un Sueño, inclusión y valores

Las Escuelas Deportivas Corriendo Tras un Sueño han sido premiadas en la categoría Deporte Inclusivo y Valores, por su labor en la integración de personas con discapacidad a través del deporte. El galardón ha sido entregado por Iván Cano, reciente campeón del mundo de salto de longitud paralímpico, y recogido por su fundador, Lorenzo Albaladejo, acompañado de varios chicos y chicas que forman parte del proyecto.

Grupo Fuertes, compromiso empresarial con el deporte

En la categoría Empresa, el reconocimiento ha sido para el Grupo Fuertes, por su apoyo al desarrollo deportivo en la Región de Murcia. El premio ha sido entregado por Ramiro Melendreras, director de RR.HH. de UNIVERSAE, y recogido por Antonio Hernández Cárceles, responsable de Patrocinios Deportivos de Grupo Fuertes

Ubiko, innovación al servicio del deporte

Por último, en la categoría Innovación en el Deporte, el galardón ha recaído en Ubiko, la plataforma tecnológica creada por el exfutbolista Ricardo Pérez de Zabalza “Richi”, que impulsa la digitalización en el ecosistema deportivo. La entrega ha sido realizada por Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia y recogida por el propio Richi.

Un referente en la promoción de los valores deportivos

El acto ha finalizado con la intervención del director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, quien ha puesto en valor el compromiso de los premiados a la vez que ha destacado la importancia de seguir impulsando el deporte como herramienta de cohesión social. “La Región de Murcia cuenta con un enorme talento deportivo y con proyectos ejemplares. Es un orgullo comprobar que seguimos creciendo juntos, fomentando la igualdad, la inclusión y la innovación en todos los ámbitos del deporte.”

Los Premios al Espíritu Deportivo UNIVERSAE-SBW, creados en 2020, se han consolidado como un referente regional en el reconocimiento a la excelencia, la innovación y los valores del deporte. En sus seis ediciones han distinguido a deportistas como Nico Almagro, Ana Carrasco, Alejandro Valverde, Laura Gil, Sonia Ruiz, Miguel Ángel López Nicolás o Úrsula Ruiz, así como a entidades como Hozono Global CB Jairis Alcantarilla, Prevemur o la UCAM.