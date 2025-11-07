Estas son las actividades que ha preparado Caja Rural Regional por su 60 aniversario

Caja Rural Regional de Murcia cumple 60 años acompañando a los murcianos en su progreso personal y profesional, y lo celebra con un amplio programa de actividades culturales, empresariales y formativas que pondrá en marcha entre noviembre de 2025 y a lo largo de 2026. Cada iniciativa que respalda la entidad tiene un rostro y una historia detrás: apoya a empresas, profesionales y emprendedores con la convicción de que su crecimiento es también el de toda la Región.

Desde sus inicios, en 1966, Caja Rural Regional ha mantenido un propósito firme: "Ofrecer soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada cliente, con un modelo de banca cooperativa basado en la cercanía, la honestidad, la transparencia y el compromiso con la comunidad. Con un servicio basado en la proximidad y el asesoramiento personalizado, la entidad proporciona los recursos financieros necesarios para impulsar nuevos proyectos, fomentando un desarrollo sostenible y equilibrado".

Con motivo de sus 60 años de historia, la entidad propone una completa agenda de eventos dirigidos tanto al público general como al público joven, que se desarrollarán en distintos puntos de la Región, incluyendo Murcia, Cartagena, Fuente Álamo y San Javier, y que reflejan la vocación de la entidad de contribuir activamente al desarrollo social, cultural y económico del territorio.

El calendario de actividades conmemorativas arrancará el miércoles 12 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, con la presentación del libro “De punta a punta. Un paseo por la Región de Murcia”, escrito por el cronista Andrés Nieto Conesa. La obra se presentará también el miércoles 19 de noviembre, a la misma hora, en el Salón de Actos de la Cámara Agraria de Fuente Álamo, con la colaboración de la Fundación Caja Rural Regional de Murcia.

Durante el primer trimestre de 2026, Caja Rural Regional pondrá en marcha una nueva iniciativa dirigida al público joven, que se llevará a cabo en la Sala de Catas de Estrella de Levante, en colaboración con la reconocida empresa murciana. Una propuesta formativa y experiencial concebida como un espacio de encuentro, debate e inspiración. Se desarrollará en tres sesiones -en los meses de febrero, abril y noviembre-, con los jóvenes como protagonistas y motores del futuro económico y social de la Región. Una apuesta por el talento y el emprendimiento, donde la entidad continuará estrechando lazos con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Asimismo, en el mes de marzo, Caja Rural Regional inaugurará un ciclo de encuentros empresariales de networking con tintes también gastronómicos, que tendrán su primera cita en marzo en el Restaurante del Real Casino de Murcia, y una segunda en noviembre en el Espacio Cuarentaytrés del Puerto de Cartagena.

Otra de las grandes acciones que marcarán el 60 aniversario será la celebración de un encuentro de pintura al aire libre en la ciudad de San Javier, previsto para el mes de junio, que reunirá a artistas y aficionados de todas las edades en torno a la creatividad y el arte.

En el ámbito social y deportivo, la entidad seguirá respaldando eventos y competiciones, promoviendo valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, que forman parte esencial de su identidad y filosofía corporativa.

Sobre Caja Rural Regional

Caja Rural Regional de Murcia forma parte del Grupo Caja Rural, un sólido conjunto de 30 entidades financieras distribuidas por toda España, agrupadas en torno a la Asociación Española de Cajas Rurales, y que funcionan como modelo de banca cooperativa. La cifra de socios actuales de Caja Rural Regional es de 7086 y 23.633 clientes.

En este primer semestre de 2025 cuenta con un aumento moderado del volumen de negocio, destacando un crecimiento en depósitos de cuentas con un crecimiento del 11%.

El ratio de cobertura sobre morosidad se situó en el 182,87%. En cuanto a la morosidad, ésta se ha situado en un 2,85% con pequeño descenso respecto al año anterior.

En cuanto al ratio de solvencia total CET-1, éste se situó en el 22,37% muy por encima del mínimo exigido por el Banco de España. El beneficio de la entidad se ha situado a final del primer semestre en niveles similares al del año pasado.