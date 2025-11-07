Premio
Selspy.ai: la plataforma creada en Murcia capaz de generar una tienda online para un negocio en segundos
Ha sido reconocida con el Premio Especial de Innovación Tecnológica y Transformación Digital en el marco del XXXIII Concurso de Proyectos Empresariales Murcia 1200
Selspy.ai, la revolucionaria plataforma de inteligencia artificial dedicada al análisis y la selección de productos ganadores, ha sido reconocida con el Premio Especial de Innovación Tecnológica y Transformación Digital en el marco del XXXIII Concurso de Proyectos Empresariales Murcia 1200.
Este galardón subraya la destacada labor de Selspy.ai en la transformación digital del ecosistema empresarial murciano, al haber logrado impactar en el mercado con su innovadora tecnología. En su primer año de funcionamiento, Selspy ha alcanzado más de 5.100 usuarios, un logro que refleja su capacidad para ofrecer soluciones de valor y adaptadas a las necesidades de las empresas en pleno auge digital.
Uno de los aspectos que distingue a Selspy es su capacidad para crear tiendas online con inteligencia artificial en segundos, lo que permite a emprendedores y empresarios lanzar sus negocios con total rapidez, sin complicaciones técnicas. Además, Selspy ha sido pionera en ofrecer estudios de mercado con inteligencia artificial, brindando a sus usuarios la posibilidad de conocer el potencial de cualquier producto en el mercado en tiempo real. Este análisis detallado se convierte en una herramienta esencial para aquellos que buscan optimizar sus estrategias de ventas.
La plataforma no solo se limita a facilitar la creación de tiendas y análisis de mercado, sino que también ha lanzado su sistema de afiliados, lo que permite a los usuarios generar ingresos pasivos al recomendar la plataforma.
Con un modelo de negocio que combina innovación, facilidad de uso y rentabilidad, Selspy.ai se ha consolidado como un referente en el ámbito del comercio electrónico y la digitalización de empresas.
Raúl Díaz, CEO de Selspy, expresó su gratitud por el premio: "Este reconocimiento no solo es un logro para nuestra empresa, sino también para todos los emprendedores que han confiado en nuestra plataforma para transformar sus negocios. Con más de 5.100 usuarios en nuestro primer año, seguimos innovando para que las empresas puedan aprovechar al máximo la inteligencia artificial, simplificando procesos y mejorando su rentabilidad".
Sobre Selspy
Selspy (www.selspy.ai) es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los negocios a encontrar productos ganadores mediante estudios de mercado avanzados. Además, ofrece soluciones para crear tiendas online en segundos, facilitando a los emprendedores la creación de sus proyectos con total rapidez. Con su sistema de afiliados, Selspy también promueve la generación de ingresos pasivos para sus usuarios.
