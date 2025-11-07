Este es el sabor del nuevo turrón viral de Fini y Lacasitos

La innovación ha llegado al turrón y lo hace de la manera más dulce posible. Fini Golosinas y Lacasitos presentan su nuevo turrón crujiente de chocolate blanco con relleno sabor Fini Jelly Kisses (sus conocidos besitos) y Lacasitos. Una creación que fusiona lo mejor de dos mundos: el sabor inconfundible de los besitos de fresa y nata más queridos, con el color de los míticos Lacasitos.

Una colaboración que pretende romper los esquemas y conectar con un público que busca algo más que el sabor clásico. Fini y Lacasitos se alían con un cobranding que aúna chocolate con golosinas, llevando la tendencia de las mezclas inesperadas a un nuevo sabor que tiene asegurado el paladar de todas las generaciones.

La unión de dos iconos

“Queríamos crear algo que sorprendiera a públicos diversos, que uniera lo mejor de dos mundos reconocibles por todos”, explica José Vicente, Chief Commercial & Marketing Oficer de Fini, “Con Lacasitos compartimos ese espíritu colorido, optimista y familiar, y esta colaboración refleja justo eso: la ilusión de la Navidad de siempre con el toque divertido que nos caracteriza".

Así luce el nuevo turrón de Fini Golosinas y Lacasitos. / L. O.

Macarena Lacasa, directora de Marketing de Grupo Lacasa, apunta que “la Navidad es ese momento en el que los sabores también cuentan historias”. “Para nosotros, colaborar con Fini ha sido una forma de seguir innovando sin perder la esencia de lo que somos: una marca que acompaña a las familias generación tras generación”, añade.

Con esta colaboración, Fini se consolida como una marca que sigue explorando nuevas formas de disfrutar lo dulce, apostando por alianzas que sorprenden y conectan con el público desde la emoción.

Disponible en diferentes canales de venta