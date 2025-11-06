Premios Herentia
Puertas Padilla, reconocida por su crecimiento e innovación
Amefmur le ha concedido el premio Familia Empresaria a Puertas Padilla
La asociación reconocerá también a Pablo Albaladejo, de Gesa Mediación, y otorgará menciones de honor a la Autoridad Portuaria de Cartagena, al Ayuntamiento de Murcia y a Hefame
La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) ha concedido el galardón Familia Empresaria a Puertas Padilla, uno de los principales fabricantes europeos de soluciones cortafuegos y de seguridad. Con más de tres décadas de experiencia, la compañía ha basado su crecimiento en la innovación, la internacionalización y la calidad certificada, consolidándose como un referente en su sector.
El galardón se entregará en el marco de la gala de los Premios Herentia, que se celebrará este viernes, 7 de noviembre, en la Finca Buenavista, un evento que distingue cada año a entidades, compañías y familias empresarias destacadas por su trayectoria, su relevo generacional y su contribución al desarrollo de la Región de Murcia.
En esta edición, el premio Legado recaerá en Pablo Albaladejo, de Gesa Mediación, por su papel en la continuidad generacional y la modernización de una empresa familiar que se ha consolidado como ejemplo en la industria aseguradora.
Las menciones de honor reconocerán a tres instituciones que celebran hitos destacados en su historia: la Autoridad Portuaria de Cartagena, por su 150 aniversario; el Ayuntamiento de Murcia, por los 1.200 años de la fundación de la ciudad; y Hefame, por sus 75 años de trayectoria.
“Apuesta por la mejora continua, visión a largo plazo, compromiso y propósito en la creación de empleo y riqueza además de arraigo y mantenimiento de la propiedad en el territorio. Estos son algunos de los valores que representan a las compañías y organizaciones distinguidas, y con los que nos sentimos plenamente identificadas las empresas familiares. Estos reconocimientos son, ante todo, una forma de agradecer su labor y todo lo que aportan al bienestar de la Región”, ha señalado José María Tortosa, presidente de AMEFMUR.
Los Premios Herentia completan así su lista de galardonados, en el que ya figura Salazones Garre como Empresa Familiar del Año 2025. La gala reunirá a representantes empresariales e institucionales para rendir homenaje a un modelo empresarial que es sinónimo de estabilidad, compromiso y prosperidad.
