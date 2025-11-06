Nadia Calviño afirma que se vio como un "enemigo a batir" con la entrada de Podemos en el Gobierno

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha repasado este jueves su paso por el Ejecutivo durante la presentación de Dos mil días en el Gobierno, su primer libro en el que relata su experiencia durante cinco años y medio como vicepresidenta y ministra de Economía. Arropada por un buen puñado de ministros, como Carlos Cuerpo (Economía), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Isabel Rodríguez (Vivienda), Luis Planas (Agricultura), Óscar López (Transformación Digital y Función Pública) o la vicepresidenta María Jesús Montero (Hacienda), Calviño asegura que se vio como "un enemigo" a batir tras la conformación del Gobierno de coalición, el primero desde la II República, y ha admitido que se planteó incluso llegar a dimitir por las discrepancias con la vicepresidenta Yolanda Díaz por la reforma laboral.

Calviño ha afirma que, a pesar de todas las dificultades, siempre se ha sentido "totalmente apoyada por el presidente del Gobierno". La exministra de Economía ha sacado pecho durante la presentación del libro de la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante un periodo especialmente complejo debido a la pandemia, el inicio de la guerra de Ucrania o la crisis energética. Calviño ha recordado que en junio de 2018 fue cuando recibió una llamada de Sánchez para ofrecerle su entrada en el Gobierno. "Estábamos viendo una película y tuve que irme a otra habitación para hablar con él", ha recordado durante el diálogo que ha mantenido con la periodista Marta García Aller y el director del Instituto Cervantes.

La exministra ha reivindicado que la clave de la política económica desplegada por el Gobierno ha sido aunar la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales. Este libro está escrito a partir de las notas personales y reflexiones de la propia exvicepresidenta durante los cinco años y medio que permaneció en el Gobierno. Y ha recordado las medidas en materia social que se tomó estando en el Gobierno, como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) o la creación del ingreso mínimo vital (IMV), y ha señalado que la inversión que se está realizando en materia de vivienda "no tiene precedentes" y "se verán los cambios", ha señalado lanzando un mensaje de esperanza.

En el libro se rememora las discrepancias dentro del Ejecutivo para sacar adelante la reforma laboral o el incremento de las tensiones tras la conformación del Gobierno de coalición. "Fue el primer Ejecutivo de este estilo desde la vuelta de la democracia a España y casi el único de Europa con participación de un partido de extrema izquierda, me convertí para una parte del Gobierno en el enemigo a batir, y al mismo tiempo, para muchos ciudadanos y sectores del mundo económico nacional e internacional en el principal frente de resistencia ante las ideas más radicales e irresponsables del socio minoritario", asegura Calviño en el libro.

Momento crítico

Dos de los momentos más críticos de Calviño en el Gobierno fueron la prórroga del Estado de alarma con Bildu en mayo de 2020 y la reforma laboral. Calviño apunta que tuvo conocimiento del acuerdo con Bildu en 2020 por un mensaje de alguien de su equipo. Tras recibir respuestas confusas, esa noche consiguió hablar con el presidente, con el que compartió su preocupación y al que transmitió que si ese era el plan, "no sabía qué hacía en el Gobierno".

"No estaba segura de si tendría otra perspectiva al día siguiente, pero, en ese momento, no veía ningún sentido a mi trabajo. Sufríamos el acoso diario de los escraches en la puerta de casa, mis hijos recibían amenazas, trabajábamos veinticuatro horas al día para tratar de salvar la economía... Y parecía que a nuestro alrededor todos actuaban de forma irresponsable, poniendo en riesgo lo verdaderamente importante", relata la exvicepresidenta en el libro.

Pero posteriormente, a lo largo de 2021, Calviño cuenta que fueron muchos los intentos para coordinar las posiciones del Ministerio de Economía con Trabajo en torno a la reforma laboral. De hecho, lamenta algunas estrategias del Ministerio que encabeza Yolanda Díaz y asegura que incluso se planteó dimitir por las discrepancias con Díaz.

La exvicepresidenta también ha querido mencionar una tarea pendiente que le quedó durante su paso por el Ejecutivo y ha recordado que no le dio tiempo a sacar adelante la ley de protección del cliente financiero y a crear un gran banco público en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO).