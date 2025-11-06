Gonzalo Bernardos, economista, sobre las pensiones en España: “Son generosas, mucho más que en Alemania"
El experto en finanzas compara las jubilaciones de nuestro país en función de los salarios
Patricia Páramo
El debate sobre si las pensiones públicas en España son generosas o insuficientes sigue abierto, pero para el economista Gonzalo Bernardos la respuesta es clara: las pensiones en España son, en términos relativos, bastante generosas, especialmente si se comparan con las de otros países de la OCDE como Alemania. Bernardos ha defendido con datos que nuestro sistema público de pensiones proporciona una cobertura elevada en relación al último salario percibido por el trabajador.
Cómo se calculan las pensiones
Según Bernardos, es importante entender primero cómo se calculan las pensiones. En España, el importe que una persona recibe al jubilarse depende de dos variables esenciales: por un lado, los años cotizados, y por otro, el importe de esas cotizaciones. Cuanto más tiempo se haya trabajado y mayores hayan sido las contribuciones al sistema, más alta será la pensión.
Un segundo factor clave, señala el economista, es si el Estado aporta fondos adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema. En este sentido, Bernardos destaca que España es el segundo país de la OCDE donde los jubilados cobran más en relación a su último salario, alcanzando el 83% en términos netos. Esta cifra contrasta con países como Alemania, donde la tasa de reemplazo es mucho menor y depende en gran medida de planes de pensiones privados complementarios.
Bernardos también subraya otro dato relevante: en España, la esperanza de vida a los 65 años se sitúa en unos 21 años, pero las pensiones públicas solo alcanzan para cubrir entre 11 y 13 años de esa esperanza de vida, según diversos estudios. A pesar de ello, el nivel de cobertura sigue siendo elevado en comparación con otros países, lo que para el economista demuestra que, objetivamente, las pensiones en España son generosas desde el punto de vista del sistema público.
Las pensiones en Alemania
La comparación con Alemania refuerza esta percepción. A pesar de tener un tejido productivo más potente y unos salarios significativamente más altos, las pensiones públicas alemanas son inferiores a las españolas. Esto se debe a un enfoque más privatizado del sistema alemán, donde se espera que el trabajador complemente su pensión con planes privados, algo que no todos pueden permitirse. Como consecuencia, cada vez es más común ver a jubilados alemanes trabajando a tiempo parcial para poder llegar a fin de mes.
En cambio, en España, aunque los salarios durante la vida laboral suelen ser más bajos que en Alemania, los pensionistas disfrutan de una pensión más próxima a su salario anterior. Este contraste hace que el sistema español parezca más protector en la vejez, al menos desde el punto de vista del ingreso neto mensual garantizado por el Estado.
