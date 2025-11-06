Gonzalo Bernardos, contra el BCE: "Se niega a estimular el crecimiento de la zona euro"

El profesor y mediático economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a encender el debate sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). A través de sus redes sociales, Bernardos ha lanzado una dura crítica contra el organismo presidido por Christine Lagarde por su decisión de mantener los tipos de interés en el 2%, un nivel que, según el experto, se queda corto para las necesidades actuales de la eurozona.

La última decisión del BCE, que ha optado por la tercera pausa consecutiva manteniendo los tipos de interés de referencia en el 2,15% (la facilidad de depósito en el 2%), ha sido el detonante de las declaraciones de Bernardos. El economista sostiene que esta inacción del BCE responde a unos "peligros para la inflación que no se ven por ningún lado", ignorando la urgencia de impulsar el crecimiento económico.

Un crecimiento débil que exige acción

Bernardos argumenta que al BCE "no le importa" el anémico crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las principales economías de la zona euro. Cita datos de crecimiento interanual: Francia con un 0,9%, Italia con un 0,4% y, especialmente preocupante, Alemania con un 0,3%. Estos porcentajes reflejan una marcada debilidad en el motor económico europeo, que, según las últimas cifras, cerró el año pasado con un crecimiento promedio muy exiguo.

El economista de la Universidad de Barcelona va más allá al clasificar el actual tipo de interés del 2% como "cercano al neutral", es decir, un nivel que ni acelera ni restringe el crecimiento del PIB. Sin embargo, para una región que arrastra "muchos años de estancamiento económico", lo que se necesita es una política monetaria más agresiva, que "la impulse" hacia arriba.

La inflación, bajo control

El principal caballo de batalla de Bernardos es el temor del BCE a la inflación. La eurozona ha visto cómo la tasa de inflación general se ha moderado, situándose en el entorno del 2,1%-2,2% interanual, muy cerca del objetivo del 2% del banco central. Aunque la inflación de servicios, y especialmente la de alimentos, sigue siendo una preocupación, la bajada progresiva de los precios de la energía ha aliviado la presión general.

Este dato de inflación, que para el BCE aún justifica la cautela, es para el economista una señal de que el riesgo de un descontrol de precios ha quedado atrás, permitiendo a Fráncfort girar su mirada hacia el crecimiento. La resistencia del BCE a cambiar de rumbo se produce, además, en un contexto de divergencia con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que sí ha optado recientemente por recortes de tipos ante el miedo a una ralentización económica severa.

¿Qué implica esto para el euríbor y los hipotecados?

La decisión del BCE de mantener los tipos en el 2% tiene una repercusión directa sobre el euríbor a 12 meses, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España. Tras tocar máximos por encima del 4% en meses anteriores, el euríbor ha seguido una senda de relajación, cotizando recientemente en el entorno del 2,2% (cifra de octubre/noviembre), acercándose al tipo de depósito del BCE.

Si bien las declaraciones de Bernardos abogan por un tipo más bajo para impulsar la economía, que a su vez forzaría un euríbor más bajo en el futuro y aliviaría las cuotas hipotecarias, la postura actual del BCE prolonga la situación. Aunque la relajación ya iniciada del índice hipotecario trae un respiro a los hipotecados con revisión, su descenso es más lento de lo que desearían economistas como Bernardos.

La próxima reunión del BCE, donde se presentarán nuevas proyecciones de crecimiento e inflación, será clave para saber si la institución europea atiende el clamor de quienes, como Gonzalo Bernardos, piden pasar de la lucha contra la inflación a la defensa del crecimiento.