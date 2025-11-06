EDP invertirá 12.000 millones entre 2026 y 2028 con el foco en renovables y redes eléctricas

La eléctrica portuguesa EDP prevé invertir 12.000 millones de euros entre 2026 y 2028, según la nueva actualización de su plan estratégico 2026-2028. El grueso de las inversiones se irá a su filial renovable (7.500 millones de euros) para instalaciones eólicas, solares y baterías, de los cuales el 60% (4.500 millones) se centra en Estados Unidos; mientras que a redes eléctricas destinará 3.600 millones (2.400 millones en España y Portugal).

La compañía apoya estas inversiones en un aumento de la demanda de electricidad que vendrá impulsado, principalmente, por las expansión de los centros de datos, tanto en Europa como en Estados Unidos, según ha expresado su consejero delegado Miguel Stilwell d'Andrade en la conferencia con analistas para presentar el nuevo plan.

No obstante, en el caso de las redes eléctricas, aunque no hubiera demanda, las inversiones seguirán siendo necesarias para modernizar la infraestructura existente según se agota su vida útil en la próxima década, ha explicado Stilwell d'Andrade. En el negocio de redes, EDP gestiona principalmente redes de alta, media y baja tensión en Portugal y en el norte de España (Asturias y Cantabria), así como en Espírito Santo y São Paulo, en Brasil.

La cuarta eléctrica española, detrás de Iberdrola, Endesa y Naturgy, prevé liberar en los próximos años unos 5.000 millones de euros a través de la rotación de activos, a los que se sumarán desinversiones por valor de 1.000 millones para reforzar los mercados de mayor potencial, para redirigirlos a la inversión en mercados clave de crecimiento.

De esta forma, la compañía lusa aspira a obtener un beneficio neto de 1.300 millones de euros en 2028, un 8% más que los 1.200 millones que prevé ganar este año, gracias a una mayor ponderación de las actividades reguladas (redes eléctricas) y los contratos a largo plazo. EDP repartirá un dividendo mínimo de 0,21 euros por acción en 2028, un 5% superior respecto al de 2025, con un rango de reparto de aproximadamente el 60-70% durante el período 2026-2028.