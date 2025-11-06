Ahorra ahora, gasta después: tu colchón para el futuro

¿A qué te suena parte de titular? Te damos una pista: una versión muy parecida, pero con el sentido completamente opuesto, se repite una y otra vez en tiendas online y físicas. Hablamos del famoso eslogan “Compra ahora, paga después”, conocido internacionalmente por las siglas en inglés BNPL (Buy Now, Pay Later) y que muchas marcas tienen habilitado para atraer al consumidor. Un reclamo irresistible que apela al deseo inmediato, al placer instantáneo de consumir sin pensar demasiado en el coste real de la adquisición que vamos a hacer.

Este modelo se ha extendido como una forma de fraccionar y aplazar compras con comodidad, flexibilidad y, sobre todo, sin costes. La gran mayoría son impulsivas y por importes relativamente bajos en ropa, tecnología, viajes o deporte. Sin embargo, si no se gestionan de una forma adecuada, esto puede tener otra lectura, peligrosa, relacionada con altos intereses en caso de impago o retraso al abonar las cuotas. Lo preocupante es que este tipo de financiación crea una falsa sensación de poder adquisitivo y, a medio plazo, puede convertirse en una trampa que puede conducir hacia un sobreendeudamiento.

Los datos lo confirman. Según un estudio de Kantar, más de un tercio de los españoles opta por esta modalidad de pago para cantidades inferiores a 500 euros. Es decir, cada vez más familias recurren al crédito para cubrir gastos que no son realmente urgentes ni primordiales. Una tendencia que, si no se corrige, puede comprometer la estabilidad financiera de algunos hogares.

Justo hace un mes celebrábamos el Día de la Educación Financiera, una oportunidad para recordar que el mensaje de base debería ser “ahorra ahora, gasta después”. Porque no se trata de no gastar, sino de hacerlo con criterio, bajo esta fórmula: ingresos - ahorro = gasto, y no al revés. Y más ahora, que estamos a las puertas de algunas de las fechas con más consumo del año: Black Friday y Navidad.

Una familia que no reserva parte de sus ingresos para el futuro vive expuesta al azar, sin colchón ante imprevistos ni seguridad cuando llegue la jubilación. Porque mientras hoy el trabajo garantiza estabilidad, mañana lo hará el ahorro acumulado. La seguridad, en última instancia, la otorga unas buenas planificación y gestión del dinero, para lo que se requiere acompañamiento profesional. Pues ahorrar no es una opción, es un must. Es la única vía para cubrir dos necesidades ineludibles: afrontar emergencias y mantener el nivel de vida cuando la pensión no alcance. Así que, frente al seductor lema del consumo impulsivo e irreflexivo, conviene grabarse otro mucho más saludable: “Ahorra ahora, gasta después” o, si lo prefieres, “ahorra hoy, disfruta mañana”.﻿