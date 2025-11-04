Así es el patrimonio de Trump: criptos, ladrillo y golf lo han hecho el doble de rico durante su presidencia

Donald Trump es, sin duda, uno de los hombres más poderosos del mundo. Ocupa un puesto de absoluta influencia: presidente de Estados Unidos. A sus 79 años, y en medio de su segundo mandato, una sola palabra de Trump es capaz de provocar sacudidas en todos los mercados mundiales. Sin embargo, antes de liderar las listas del Partido Republicano acuñando su lema 'Make America Great Again', Trump ya era famoso en su país. Y precisamente, el origen de su fama se debe a su fortuna, pues a título personal, Trump es un histórico hombre de negocios en Estados Unidos. Desde sus comienzos en la empresa de bienes inmuebles de su padre, 'Elizabeth Trump and Son', enfocada en la venta de vivienda para la clase media de Brooklyn, Queens y Staten Island, en Nueva York, Trump ya se iba construyendo a sí mismo como un tiburón de los negocios. Lo cierto es que su padre, Fred Trump, ya había realizado transacciones millonarias, pero su hijo multiplicó varias veces la fortuna de la familia.

¿Cuánto vale realmente Trump?

Resulta difícil cuantificar el patrimonio de Donald Trump, principalmente por su diversidad. El presidente de EE.UU. se ha reinventado constantemente en los negocios. La revista Forbes calculó, en septiembre de este año, que el patrimonio de Trump ascendía a 7.300 millones de dólares. Lo más curioso es que, según sus estimaciones, la fortuna de Trump llegó casi a duplicarse entre 2024 y 2025, coincidiendo con su segunda presidencia, que comenzó en enero de este año. En 2024 se estimaba en unos 4.000 millones de dólares. Entre finales de los años 90 y 2024, la fortuna del magnate neoyorquino se mantuvo estable entre los 2.000 y 4.000 millones.

La evolución fue distinta durante su primera presidencia, entre 2017 y 2021. En 2015 su fortuna sumaba 4.500 millones, pero sufrió un desceso que la situó en 2023 en los 2.200 millones. A tenor de las cifras, mientras que en su primer mandato Trump perdió patrimonio, durante el segundo ha ocurrido todo lo contrario: coincidiendo con su toma de posesión, la fortuna del mandatario ha ascendido exponencialmente.

Este hecho se debe, principalmente, a 'World Liberty Financial', la compañía de criptoactivos de la familia Trump que gestionan sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr. Algunos medios estiman que el dinero obtenido por Trump de su empresa de criptoactivos asciende a 2.400 millones de dólares, repartidos entre las ganancias por venta de criptomonedas, tokens y 'stablecoins'.

Otra de las principales fuentes de riqueza del presidente es TruthSocial, la red social que él mismo creó. En TruthSocial Trump se comunica con el mundo, pues no utiliza 'X', propiedad de su antiguo amigo Elon Musk. El hecho de que él mismo utilice esta plataforma atrae a cientos de miles de usuarios, y se estima que la empresa matriz de la red tiene un valor de 2.000 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los orígenes principales del patrimonio del magnate.

De un 'hobby' a una fuente de riqueza

Otra de las pasiones del presidente es, sin duda, el golf. Gran parte de sus declaraciones más importantes las ha realizado en los campos, jugando con familiares o amigos. Como no podía ser de otra manera, el magnate ha hecho de una de sus mayores aficiones otra fuente de riqueza. Trump posee 10 campos de golf en 10 estados diferentes, de lo cual se estima un valor total de 596 millones de dólares. Su club de golf privado en Mar-a-Lago (Florida), donde Trump se asentó para vivir fuera de la política, posee un valor neto de 458 millones de dólares. Y además, el magnate no se conforma con acumular patrimonio en su país, sino que cuenta también con tres propiedades de golf en Europa (en Reino Unido, fundamentalmente), con un valor de 118 millones de dólares, aunque le reportaron pérdidas en el último ejercicio.

Por último, la parte más tradicional del patrimonio de Trump la componen sus activos inmobiliarios. El presidente se hizo famoso como inversor en bienes raíces, y a lo largo de los años ha consolidado esta tendencia al hacerse con un imperio de ladrillo a lo largo y ancho de EE.UU. El más icónico es la Torre Trump, un fastuoso rascacielos de uso mixto, en el que se ubican viviendas y oficinas, situado en la icónica Quinta Avenida de Manhattan, en Nueva York. Esta estructura posee un valor de 215 millones de dólares, aunque acumula una deuda de 100 millones.

Además de su torre, Trump posee otro edificio residencial en la Gran Manzana, llamado 'Avenida Trump Park', con un valor de 94 millones de dólares, cuatro casas en Florida, que valen en total 92 millones, el número 40 de la icónica Wall Street, con 83 millones de dólares de valor, o el Hotel Trump Internacional de Las Vegas el destino de juego por antonomasia en EE.UU., que vale 83 millones.

Resulta imposible enumerar todas las propiedades con las que cuenta el presidente de los Estados Unidos. Estas son solo las más importantes, y sirven para dimensionar que, además de contar con un inmenso poder político, Trump retiene también pujanza en los negocios.